Estoy con los médicos y con la gente, pero negligencias deben investigarse: Barbosa

Tras la protesta de galenos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones, por los señalamientos de maltrato y negligencia que hizo en días pasados el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, el mandatario estatal dijo que él está con el personal médico y con la gente que sufre, pero no pasará por alto ningún abuso o error que tenga repercusión en la salud y hasta muerte de poblanos, como ha sucedido en los casos de recién nacidos.

“Yo tengo mucho reconocimiento y respeto por el personal médico, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. En este año han mostrado una enorme vocación de servicio, enorme, y para nosotros han sido un valor, hemos apoyado el trabajo del sector salud de Puebla lo hemos fortalecido, hemos tomado acciones para protegerlos”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Y abundó: “Respecto de los sectores públicos distintos al sector salud del gobierno del estado, no tengo posibilidades de influir. Yo estoy con el personal médico, pero también estoy con la gente, con los que sufren, con los que han sido atropellados y si se trata de negligencias médicas, no pueden quedarse sin investigar negligencias médicas que han causado muertes de personas, de niños. Que el personal médico del IMSS no se sienta agraviado por una posición de que se investigue una negligencia médica, las cosas que se hacen mal se deben investigar, estoy con el personal médico y con la gente”.

Prosiguió: “Tomamos la posición que debemos tomar. Vamos a seguir apoyando a los médicos, que no generalicen sobre haber criminalizado a los médicos, quien haya cometido faltas que se investigue”.

Luego, sobre el argumento de los galenos, quienes han señalado que hay una sobresaturación de trabajo en el Hospital General de Zona Número 20 de La Margarita, porque el nosocomio de especialidades de San Alejandro no ha sido repuesto, tras el siniestro que le causó el sismo del 19 de septiembre de 2017, Barbosa Huerta respondió:

“Que se construya San Alejandro no depende del gobierno del estado, depende del IMSS, y quien debiera investigar las negligencias médicas debe ser el IMSS”.