Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Brigada de médicos cubanos logra ingresar a Pahuatlán

Personal médico cubano camina por calles inundadas de Pahuatlán portando las banderas de México y Cuba entrelazadas
Personal médico cubano camina por calles inundadas de Pahuatlán portando las banderas de México y Cuba entrelazadas.
Martín Hernández Alcántara

Una brigada de médicos cubanos logró ingresar a la cabecera municipal de Pahuatlán, municipio que en la mañana de este martes, en el sexto día de la contingencia, permanece incomunicado por carretera.

El acceso de los galenos caribeños fue confirmado esta mañana por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, quien publicó el siguiente mensaje en redes sociales:

“Colaboradores cubanos de la salud participan en labores de atención y apoyo a población afectada por inundaciones en México como en la comunidad Pahuatlán, estado de Puebla. Es expresión de solidaridad y humanismo que caracterizan a la cooperación que Cuba ofrece”.

También Eugenio Martínez Enríquez, titular de la Dirección General de Salud Pública de Santiago de Cuba, escribió en la misma plataforma:

“Como muestra de la solidaridad que caracteriza al sector sanitario cubano, héroes de la salud brindan asistencia y apoyo a pobladores de la comunidad Pahuatlán, estado mexicano de Puebla, afectados por las recientes inundaciones ocurridas en este país”.

Ambos anuncios fueron acompañados de una fotografía que destaca el flanco de una bata de uno de los médicos, con las banderas de México y Cuba entrelazadas.

También vía X, Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, publicó una fotografía donde se observa a cinco personas con uniforme militar y chalecos fluorescentes, caminando en una calle inundada con agua que les llega a la cintura.

El funcionario cubano ratificó: “Cooperantes cubanos en México en materia de salud, junto a sus homólogos y autoridades mexicanas contribuyen con el apoyo a poblaciones afectadas por inundaciones como en la comunidad Pahuatlán, estado de Puebla”.

Temas

Más noticias

Nacional

Controlaban 30 agentes aduanales el ‘huachicol’ fiscal, afirman en el Senado

La Jornada -
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de...
Nacional

Brindarán 471 brigadas atención médica en 5 estados ante incomunicación por deslaves

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la incomunicación que han provocado los deslaves en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud estableció...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fallece recién nacida rescatada en hospital de La Ceiba

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar en Puebla confirmaron este sábado el fallecimiento de la recién nacida que fue rescatada en la comunidad...
00:01:01

Hay 315 mil personas en riesgo por lluvias en el municipio de Puebla

Patricia Méndez -
En el municipio de Puebla, al menos 315 mil personas permanecen en situación de riesgo ante la presente temporada de lluvias, por habitar en...

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025