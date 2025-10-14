Brigada de médicos cubanos logra ingresar a Pahuatlán

Una brigada de médicos cubanos logró ingresar a la cabecera municipal de Pahuatlán, municipio que en la mañana de este martes, en el sexto día de la contingencia, permanece incomunicado por carretera.

El acceso de los galenos caribeños fue confirmado esta mañana por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, quien publicó el siguiente mensaje en redes sociales:

“Colaboradores cubanos de la salud participan en labores de atención y apoyo a población afectada por inundaciones en México como en la comunidad Pahuatlán, estado de Puebla. Es expresión de solidaridad y humanismo que caracterizan a la cooperación que Cuba ofrece”.

También Eugenio Martínez Enríquez, titular de la Dirección General de Salud Pública de Santiago de Cuba, escribió en la misma plataforma:

“Como muestra de la solidaridad que caracteriza al sector sanitario cubano, héroes de la salud brindan asistencia y apoyo a pobladores de la comunidad Pahuatlán, estado mexicano de Puebla, afectados por las recientes inundaciones ocurridas en este país”.

Ambos anuncios fueron acompañados de una fotografía que destaca el flanco de una bata de uno de los médicos, con las banderas de México y Cuba entrelazadas.

También vía X, Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, publicó una fotografía donde se observa a cinco personas con uniforme militar y chalecos fluorescentes, caminando en una calle inundada con agua que les llega a la cintura.

El funcionario cubano ratificó: “Cooperantes cubanos en México en materia de salud, junto a sus homólogos y autoridades mexicanas contribuyen con el apoyo a poblaciones afectadas por inundaciones como en la comunidad Pahuatlán, estado de Puebla”.