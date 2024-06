Medicinas de la tele

Hace ya algún tiempo, en una forma verdaderamente accidental, vi un comercial en la televisión que muestra a un taquero (vendedor de tacos que trabaja en la calle), dando consejos de un carácter verdaderamente profundo sobre el comportamiento orgánico de los electrolitos orales, a un comensal, como si fuese un nefrólogo, es decir, un médico especialista en identificar, diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades del riñón.

Por supuesto no se trata de menospreciar a estos personajes que nos venden verdaderas delicias gastronómicas en las calles; pero de eso a que nos brinden consejos de una índole médica, no solamente es absurdo sino también, ridículo; sobre todo por la profundidad con la que se aborda este tema. Y es que lo primero que en lo personal me llama la atención gira en torno a la falta de “etiquetado” en los electrolitos orales, que cualquier producto debe de tener para advertir los riesgos que se pueden generar en la salud.

Pues resulta que la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM 051 SCFI SSA1 2010), en la que se plantea el etiquetado o “sello”, no incluye a aquellos productos que deben de ser indicados por un médico. Por eso, las bebidas rehidratantes se pueden vender y adquirir con la falsa idea de inocuidad, es decir, que no provocan un daño. Por otro lado, existen las bebidas para los deportistas, que sí están reguladas por la NOM 051 y que se pueden consumir después de un entrenamiento o actividad física muy intensa, pero también, en cantidad moderada.

Si bien las bebidas rehidratantes, cuando se consumen de manera adecuada, pueden ser útiles para reponer electrolitos y líquidos perdidos, especialmente durante la actividad física intensa o en caso de enfermedades como diarrea o vómito, un consumo excesivo o inadecuado puede ocasionar algunos efectos secundarios y daños potenciales. Por su alto contenido en sales como sodio, potasio y cloruro, tomarlas excesivamente puede alterar el equilibrio natural de electrolitos en el cuerpo, provocando hipernatremia (exceso de sodio en la sangre); hipocalemia (bajo nivel de potasio, también en la sangre), o hipercloremia, que es el exceso de cloruro sanguíneo.

Es importante destacar que la hipocalemia causada por hipernatremia puede tener graves consecuencias para la salud, como debilidad muscular, calambres, arritmias cardíacas e incluso problemas respiratorios.

Pero eso no es todo. También pueden condicionar lo que se conoce como deshidratación paradójica, en la que una sobrecarga de líquidos, por extraño que parezca, puede llevar a la deshidratación.

Curiosamente, veo con preocupación una gran cantidad de anuncios que recomiendan medicamentos en una forma verdaderamente indiscriminada que incluyen fármacos para el dolor, para la acidez estomacal, para alergias, para el resfriado y la gripe, para enfermedades producidas por hongos o parásitos y un largo etcétera, imposible de mencionar.

No es que critique la automedicación. Siempre he pensado que resulta más que absurdo, inadmisible, que en Estados Unidos sea más fácil adquirir un arma que un medicamento sin una receta médica; sin embargo, el hecho de tomar un medicamento desconociendo la farmacodinamia y farmacocinética (ramas importantes de la farmacología que estudian los efectos de los medicamentos en el organismo), puede conllevar serios riesgos para la salud, tanto a corto como a mediano y largo plazo.

En primer lugar, los medicamentos pueden interactuar entre sí, incluso aquellos que se venden sin receta. Estas interacciones pueden ser impredecibles y provocar efectos secundarios graves e inclusive fatales. Se pueden enmascarar los síntomas de una enfermedad subyacente, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento adecuados. Un diagnóstico incorrecto puede conducir a un tratamiento desatinado, lo que empeora la enfermedad o provoca nuevos problemas de salud.

Tomar la dosis incorrecta de un medicamento puede ser tan peligroso como tomar el medicamento equivocado. Resulta lógico imaginar que una dosis demasiado alta puede provocar efectos secundarios graves, incluso una sobredosis y de la misma forma, una dosis demasiado baja puede no ser efectiva para tratar la enfermedad.

Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a ciertos medicamentos, que pueden variar desde leves hasta graves y en algunos casos, incluso pueden ser fatales.

Finalmente, se pueden “enmascarar” enfermedades graves. Algunos medicamentos, como los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), o analgésicos opioides que son muy potentes, pueden encubrir los síntomas de enfermedades peligrosas. Esto puede retrasar el diagnóstico y tratamiento oportunos, condición que genera graves consecuencias para la salud.

Algunos medicamentos, especialmente los corticosteroides, tienen efectos secundarios a largo plazo si se toman incorrectamente o durante un período prolongado sin supervisión médica. Estos efectos secundarios pueden incluir daño hepático, osteoporosis, problemas de salud mental, alteraciones metabólicas y problemas cardíacos.

En pocas palabras, la automedicación puede ser peligrosa y tener graves consecuencias para la salud. Siempre es mejor consultar con un médico antes de tomar cualquier medicamento, incluso aquellos que se venden sin receta y por supuesto, esto también involucra a los mismos médicos. Pero lo más peligroso es seguir ciegamente los consejos que se brindan en los medios masivos de comunicación.

Indudablemente este fenómeno constituye un grave problema de salud pública que debemos de valorar con una extrema seriedad.

