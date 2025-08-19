Por su labor documental, John O’Leary recibirá la Medalla al Mérito Fotográfico

El fotógrafo y antropólogo John O’Leary, conocido por su labor documental sobre la cultura de San Andrés y San Pedro Cholula, será merecedor de la Medalla al Mérito Fotográfico que este año, en su edición 26, le otorgará el Encuentro Nacional de Fototecas.

Al lado de Maritza López, los dos artistas de la lente serán reconocidos por su trabajo que ha trascendido generaciones, capturando momentos históricos, paisajes evocadores y retratos íntimos que son parte de la memoria colectiva.

Surgido con el nuevo milenio, el Encuentro Nacional de Fototecas es un espacio para difundir y valorar la fotografía como disciplina artística, documento histórico y herramienta de expresión.

En su edición 26, el acto en el que se congrega la comunidad fotográfica de México se realizará el 22 de agosto en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, con la participación de fotógrafos, fotohistoriadores, investigadores, archiveros, estudiantes y público interesado en la disciplina.

Organizado por el Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el encuentro celebra la riqueza y diversidad de la imagen, a la par de que reconoce a figuras que han enriquecido el patrimonio visual.

La edición 26 iniciará a las 10 horas, con la entrega de la Medalla al Mérito Fotográfico a los artistas de la lente Maritza López y John O’Leary, autores que pertenecen a la generación libertaria y crítica de los años 60 del siglo anterior.

John O’Leary, fotógrafo estadounidense asentado desde hace décadas en México, particularmente en Puebla, ha expresado que la vida de las Cholulas y de sus barrios tradicionales, como Santiago Mixquitla o San Juan Calvario, es la que le mantiene activo en sus años de retiro, tras medio siglo de registrar procesiones, ferias, fiestas patronales y de difuntos, además de otros ritos, como la lucha libre local y sus protagonistas de antaño.

Su amor por la zona le llevó a coleccionar tarjetas postales con vistas de Cholula, las ciudades de Puebla, Atlixco y del estado de Tlaxcala, que datan de principios del siglo XIX hasta la década de 1980.

Dichas imágenes constituyen el Fondo Histórico de Fotografías de la región Cholulteca-Poblana. Cada fotografía, anota O’Leary, es testimonio de los procesos de transformación del área y reflejo de la adaptación de la comunidad a su reconfiguración.

En su caso, Maritza López es una fotógrafa que entiende la disciplina como un espacio de libertad, sin encasillamientos, lo que le abrió paso tanto en la fotografía documental y artística, como en la comercial. Esta versatilidad, que en su momento le granjeó el aislamiento del gremio fotoperiodístico, hoy es vista bajo otra luz.

Prácticamente, todas las publicaciones que incluyen fotografía cultural y de reportaje en México han editado algunas de las imágenes de Maritza López, dado su amplio registro visual desarrollado en cinco décadas, que abarca fotografía documental, social, comercial, retrato y desnudo.

La autora ejerció el fotorreportaje y sus series fueron publicadas en medios nacionales y extranjeros, como People en español y The New York Times, pero también retrató a las y los cantantes de las décadas de 1980 y 1990. El año pasado, expuso en el Museo de Arte Moderno, De viento y marea, con 30 obras que giran en torno al cuerpo, la luz y los múltiples imaginarios que detona como espacio de evocación poética.

El 26 Encuentro Nacional de Fototecas será una jornada llena de reconocimiento, diálogo y nuevas perspectivas. Se llevarán a cabo dos mesas de discusión sobre el pasado, presente y futuro de la disciplina, pues se trata no solo honrar el pasado y el ahora de la fotografía, sino también sembrar las semillas para su futuro, impulsando el diálogo y la colaboración entre las distintas generaciones de creadores y estudiosos.

La primera, Investigación y fotografía, ofrecerá una plataforma para que las nuevas generaciones de investigadores y teóricos en la materia compartan enfoques, metodologías y descubrimientos. Se abordarán temas sobre la conservación, catalogación e interpretación del vasto acervo fotográfico de México, así como nuevas lecturas de su historia. En la segunda mesa, Formas de ver, fotógrafos reconocidos compartirán sus experiencias, procesos creativos y desafíos en la práctica contemporánea. Será una oportunidad para conocer las visiones de quienes forjan el lenguaje visual actual, mediante las técnicas tradicionales hasta las innovaciones digitales.

