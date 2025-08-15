MC impugnará trámite de Fuerza Obradorista para convertirse en partido político

Fedrha Suriano Corrales, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), informó que el partido que encabeza impugnará la resolución emitida en julio pasado por el Instituto Electoral del Estado (IEE), mediante la cual se autorizó a la organización “Fuerza Obradorista” continuar el procedimiento para convertirse en partido político estatal.

En entrevista realizada previo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, Suriano enfatizó que la representación de MC ante el órgano electoral llevará argumentos respecto al uso de colores y denominaciones que podrían asociarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo que, advierte, genera confusión entre los electores.

“Ya presentamos nuestra inconformidad y en los próximos días formalizaremos el recurso. El asunto de los colores y los nombres no debe usarse así, porque genera dudas. Se pretende engañar a la ciudadanía”, señaló la dirigente de MC.

Sobre la acusación de vínculos entre Movimiento Ciudadano y el líder de Fuerza Obradorista, Juan Carlos Cadena Santos, como refirió la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en su última gira por la entidad, Suriano Corrales lo negó. Explicó que Sandra Nelly Cadena Santos, quien fue candidata de Movimiento Ciudadano en Tecamachalco, no está relacionada con Fuerza Obradorista.

“La dirigente de Morena desconoce los antecedentes. Las personas que buscan conformar este partido estatal tienen pasado en el PRD y en Morena, no en MC. La presencia de familiares en la política no implica coincidencia ideológica. La hermana fue nuestra candidata en Tecamachalco, es información pública. Que sean familia no significa que compartan ideas políticas”, puntualizó.

La impugnación será presentada por MC en los próximos días, insistió Suriano Corrales, quien reiteró la petición de que el IEE revise el procedimiento y las bases legales que permiten a Fuerza Obradorista utilizar elementos que, desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, podrían prestarse a confusión entre partidos de distinto origen político.