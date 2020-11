Mayoría de Morena se mantiene al margen en el debate sobre la legalización del aborto

La bancada de Morena, que tiene mayoría en el Congreso de Puebla, se mantuvo al margen del debate que se reactivó en tribuna y redes sociales en torno a la legalización del aborto y dejó sola a su diputada Estefanía Rodríguez Sandoval en la defensa de la propuesta, en medio de una campaña que emprendieron diputados y grupos conservadores contra ella y la iniciativa.

El tema volvió a discutirse a raíz de una reforma a la Ley Estatal de Salud que presentó Estefanía Rodríguez para garantizar el derecho de la mujer a suspender un embarazo de manera segura y gratuita dentro de las 12 semanas de gestación.

En tribuna, el debate giró en torno a las comisiones que deben estudiar y dictaminar el proyecto de Rodríguez Sandoval, y lo inició el grupo parlamentario del PAN, en voz de su coordinadora Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien solicitó que se incluyera a la Comisión de la Familia, órgano legislativo que desde su creación se ha dedicado a frenar la propuesta.

La petición del PAN fue retomada en twitter por cuentas que pertenecen o se encuentran vinculadas con el Frente Nacional por la Familia (FNF), que congrega a cientos de grupos católicos y de ultraderecha en todo el país, desde las cuales además se hostigó a Estefanía Rodríguez por impulsar esa propuesta.

Las presiones llegaron a la presidente de la mesa directiva y aliada del coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, quien dio a conocer al término de la sesión que recibió 150 mensajes vía celular en menos de dos horas, para pedirle ampliar el turno de la iniciativa.

Merino se guardó la decisión que tomó, pues no aclaró si envió el proyecto de Estefanía Rodríguez a las comisiones de Salud y de Procuración y Administración de Justicia, como determinó en un inicio, o si aceptó incorporar a la Comisión de la Familia.

La presidente de la mesa tampoco aclaró su postura ante la petición que realizó la autora de la iniciativa de reforma, para que ésta se turnara exclusivamente a la Comisión de Salud, en el entendido de que entre más comisiones involucradas en la revisión de un proyecto hace más difícil que éste prospere porque se involucra a un mayor número de legisladores.

Ningún integrante de la bancada de Morena respaldó la postura de Rodríguez Sandoval, pese a que ese partido de izquierda defiende la despenalización del aborto a nivel nacional.

Prejuicios han impedido la despenalización: Rodríguez

“Intereses ajenos a Morena, un movimiento que lucha por los derechos y la dignidad humana, así como intereses contrarios a la salud pública y a la dignidad de las mujeres confunden a servidores públicos de nuestro estado para tomar parte en posturas que no van con la realidad”, lamentó Estefanía Rodríguez durante la presentación de la iniciativa en tribuna.

Asimismo, señaló que a nivel internacional se ha demostrado que los prejuicios solo dilatan la efectiva protección del derecho humano a la salud, en especial de las mujeres.

Al mismo tiempo, los tuis emitidos por Estefanía Rodríguez sobre el tema fueron comentados por usuarios que le pidieron renunciar al proyecto, citando mensajes emitidos por jerarcas de la iglesia católica, mientras otros recurrieron a descalificaciones en su contra.

En el Congreso, uno de los representantes populares que se pronunció en tribuna contra la legalización del aborto fue Héctor Alonso Granados, quien llamó “asesinos” a los legisladores que simpatizan con el proyecto y criticó que reciba el respaldo de diputadas que no tienen hijos, “porque las que no han sido madres no saben de lo que se les habla y me atrevo a decir que no saben de lo que legislan”.