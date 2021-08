Mayas femenil cumple con campo de pruebas

Con la presencia de 20 chicas, un staff de coacheo encabezado por Hassen Aguilar y repleto de talento en las diversas áreas se llevó acabo el primer tryout del equipo Mayas Puebla Femenil.

Estas pruebas se realizaron para iniciar el armado del equipo para la temporada 2021 de la Liga Femenil de Football Americano Equipado (LIFFAE) a iniciar el 8 de octubre.

“Es un proyecto que la verdad tiene mucho potencial, principalmente porque está buscando el talento femenil no nada más en otras dinámicas que se había manejado como flag, si no que está buscando esta incorporación de un deporte que normalmente se ve para hombres, que esta vez sea inclusivo, pero no solamente que lo vean por verlo si no que de verdad chequen las habilidades y capacidades de cada una de las jugadoras.”

Se está buscando que las jugadoras demuestren su potencial y se está buscando que seamos representativos en la nueva liga, a la que estemos o a la que vayamos seamos representativos de Puebla, comento la coach Eli Meneses.

Por su parte el Head Coach, se mostró contento con el nivel mostrado el día de hoy durante cada una de las pruebas,

“De las 20 chicas que llegaron al tryout todas tienen buen nivel, muchas han estado ya en equipos anteriores, las tenemos en la vista desde hace mucho tiempo, y el nivel es alto, atléticamente es alto, creemos que en cuanto a fundamentos o técnica de football, si a veces carece de, pero eso lo vamos a arreglar nosotros con nuestro staff de coacheo,” comentó.

Se espera que el armado del equipo se finalice mediante pruebas específicas a nivel individual con algunas otras jugadoras que el día de hoy no pudieron asistir por diversas razones y que se trabaje de manera física 5 semanas, más 4 semanas de futbol previo al inicio de la temporada que constará de 6 partidos de temporada regular, más los playoffs.

El lugar donde se llevarán a cabo los partidos como local aún está en tratos por parte de la directiva, Mayas Puebla Femenil iniciará en la segunda división de la liga buscando el ascenso lo antes posible.