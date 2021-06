Mauricio Toledo ofreció mil pesos por voto para ganar la diputación de San Martín Texmelucan, acusan sus operadores

Para garantizar su reelección como diputado federal del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez armó una estructura de compra de votos en el distrito de San Martín Texmelucan en la que participaron cientos de pobladores. La operación la dejaron al descubierto operadores del municipio de Huejotzingo que denunciaron al legislador por incumplir con el pago convenido.

De acuerdo con los testimonios que La Jornada de Oriente recabó entre las personas que formaron parte de la estructura, los cuales se pueden consultar en las redes sociales de este medio de comunicación, Toledo ofreció a los movilizadores entre 2 mil y 4 mil pesos, para que estos llevaran a las urnas el mayor número posible de ciudadanos, a fin de que marcaran la boleta a su favor el 6 de junio pasado.

Los operadores entregarían mil pesos a los electores que aceptaran apoyar con su voto a quien fue delegado de Coyoacán, en la Ciudad de México, y que hoy enfrenta una solicitud de desafuero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, para que sea procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), Mauricio Toledo ganó los comicios con el 44.5 por ciento de la votación, como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), cifra que representa 74 mil 108 sufragios.

El pago se pactó directamente con Toledo, afirman

“En mi caso, me pidió que lo apoyara con varios movilizadores y en mis listas tenía arriba de 600 personas y se comprometió a dar mil pesos por persona, pero hasta ahorita ya no sabemos nada. Inclusive hoy en la mañana, la persona encargada de Huejotzingo me eliminó del grupo. Les marco y ya no me contestan”, acusó uno de los operadores, cuyo nombre fue reservado.

Identificó a la responsable de la operación en Huejotzingo, uno de los 11 municipios que integran el distrito federal 5 de San Martin Texmelucan, como Artemia de la Cruz Reyes, sin embargo, aseguró que el reparto de dinero lo pactó directamente con Toledo en una reunión que éste encabezó en un restaurante de dicha ciudad, antes de la jornada electoral.

En el encuentro, el diputado federal se comprometió con 150 movilizadores a pagarles entre 2 mil y 3 mil pesos, una vez que ganara los comicios, aseveró el inconforme, al tiempo de aclarar que la movilización no se realizó únicamente en Huejotzingo, sino en todo el distrito de San Martín Texmelucan.

En Huejotzingo, el objetivo fue comprar 4 mil votos, revelan

Otro de los operadores que aceptó hablar del tema con este medio de comunicación precisó que Artemia de la Cruz le ofreció a él 4 mil pesos por sus servicios en un cónclave que se llevó a cabo entre el 27 y 28 de mayo pasado, donde se reveló que el objetivo de la operación era comprar 4 mil votos en las ocho juntas auxiliares de Huejotzingo.

En entrevistas por separado, los dos movilizadores explicaron que decidieron hacer pública la compra de votos porque los ciudadanos que aceptaron el pago de mil pesos, a cambio de respaldar a Mauricio Toledo, los acusan de quedarse con el recurso.

“Hay inconformidad por parte de la gente, me preguntan ‘cuándo nos van a dar eso, cuándo nos van a dar lo del apoyo’ pero no se ha visto nada en concreto. Ya no me contestan los mensajes (Artemia de la Cruz), creo que me bloquearon y no se vale que hagan eso, creo que somos personas y entendemos, siempre y cuando den la cara, que den una explicación a las personas, más que nada”, pidió uno de los operadores.