Mujer de 74 años muere en cisterna; sospechan de matricidio en Tehuacán

Tehuacán. Una mujer de 74 años que utilizaba silla de ruedas perdió la vida al interior de una cisterna, en un hecho que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga porque aún no se define si se trató de un accidente o de un matricidio, toda vez que una versión extraoficial indica que uno de sus hijos la habría empujado intencionalmente. Este podría ser el segundo hecho similar en esta región durante septiembre.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas en respuesta a una llamada de emergencia al número 911, donde reportaron a una mujer que había caído a una cisterna en la calle 13 Norte entre 12 y 14 Oriente de la junta auxiliar San Pedro Acoquiaco.

La cisterna estaba vacía y en su interior se encontraba la mujer junto con su silla de ruedas. Al ser revisada ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la presencia tanto de corporaciones de seguridad como de la FGE.

Según la versión extraoficial que ha trascendido, dos hijos de la señora tuvieron una fuerte discusión y finalmente a uno de ellos se le exigió dejar la vivienda. Momentos más tarde ese hombre habría regresado visiblemente molesto y empujó a su madre a la cisterna.

Sin embargo, hasta el momento no hay ningún detenido. Personal de la FGE procedió a realizar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Anfiteatro del Panteón Municipal, donde el Servicio Médico Forense realizará la necropsia de ley a fin de determinar las causas de la muerte.

Asimismo, se inició una carpeta de investigación para realizar las indagatorias que determinen si se trató de un matricidio o de un accidente. De comprobarse que el hombre causó la muerte de su madre, este sería el segundo caso de este tipo en lo que va de septiembre en esta región.

El primero ocurrió el pasado 3 de septiembre en el municipio de San Francisco Altepexi, donde Jacinta, de 55 años, fue asesinada a golpes por su hijo, quien ya fue vinculado a proceso.