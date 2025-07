Con bloqueos carreteros MASCIP exige atención a problemas hídricos, sociales y de infraestructura

Durante más de tres horas pobladores de 12 municipios, aproximadamente bloquearon tres puntos carreteros en la región de Tehuacán, encabezados por el Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP) para exigir una reunión con el gobernador Alejandro Armenta a fin de buscar solución a su pliego petitorio donde se incluye la petición de cancelación definitiva de los invernaderos en San Marcos Necoxtla, atención al tema de las avionetas antilluvia, la suspensión definitiva de las fotomultas, detener la violencia obstétrica en hospitales del sector salud, así como la supervisión a pozos de empresas avícolas y porcícolas, entre otros temas.

Los puntos de bloqueo incluyeron la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, la carretera Tehuacán–Teotitlán en el tramo del puente de Calipan y la carretera 150 México–Veracruz; los manifestantes esa movilización se dio ante la falta de cumplimiento de acuerdos previos con el titular de la Secretaría de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala.

José Luis Leyva Machuca, líder de MASCIP, detalló que desde enero el secretario se comprometió a iniciar con mesas de trabajo para abordar su pliego petitorio, pero a medio año de esa promesa no hay ninguna acción al respecto.

Dentro de sus peticiones resaltó que está el tema de las avionetas antilluvia, que han expuesto desde hace varios años a los diferentes gobiernos en turno, sin que exista una acción determinante lo que afecta severamente al campo de la región que cada vez produce menos por falta de precipitaciones pluviales.

Los campesinos están convencidos de que hay empresas privadas que utilizan avionetas para esparcir químicos que impiden la lluvia, por lo cual también insisten en que el gobierno realice investigaciones al respecto y sancione a los responsables.

Otro punto es la demanda de la cancelación definitiva de los invernaderos en San Marcos Necoxtla, por considerarlos una amenaza real para las fuentes hídricas que surten de agua tanto potable como de riego a esta región.

Adicionalmente, exigen una exhaustiva supervisión por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los pozos de las empresas avícolas y porcícolas, así como a los invernaderos de toda la región. En este punto Leyva Machuca expuso que recientemente les informaron que se pretende implementar medidores en comunidades como Chilac, mientras que las empresas de mayor envergadura no son sometidas al mismo escrutinio por parte de las autoridades.

La devolución de la concesión de agua de riego a los expulsados del manantial La Taza, incluir a la Sierra Negra, la Mixteca y el Valle de Tehuacán al programa federal Sembrando Vida; eliminar las foto multas; regresar a docentes cesados sus plazas, mejorar el estado y servicio de las casas de salud y centros de salud en las zonas rurales, terminar con la violencia obstétrica y retirar los topes excesivos en San Sebastián Zinacatepec, son otras solicitudes que se expresaron durante la manifestación.

Durante más de tres horas los manifestantes mantuvieron el bloqueo hasta que tuvieron diálogo vía telefónica con el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, quien ofreció un diálogo con una comisión de siete personas para iniciar con las mesas de trabajo solicitadas.

Esa reunión se realizará el próximo miércoles en las instalaciones de la secretaría en la Ciudad de Puebla, para ahí definir fechas de las mesas de trabajo, así como las dependencias que deberán participar en las mismas.

Con esa promesa los manifestantes accedieron a levantar los tres bloqueos en esta región, no sin antes advertir que no aceptarán más engaños de parte de las autoridades, por lo cual de no ser atendidas sus exigencias volverán a los bloqueos.

