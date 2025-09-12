Más de 14 toneladas de alimentos llegan a familias vulnerables del municipio de Puebla

La presidenta del Patronato del DIF del municipio de Puebla, MariElise Budib, entregó al Banco de Alimentos Cáritas un donativo de 14 mil 440 kilos de arroz y frijol, resultado de la carrera “Corre y comparte: Hambre Cero en Puebla”, reafirmando el trabajo conjunto entre la sociedad civil y el sector público para combatir el hambre en la capital.

Durante la ceremonia, MariElise Budib destacó el potencial de colaboración entre instituciones y ciudadanía: “Me da mucho gusto ver que la mayor parte de lo que entregamos hoy se recaudó gracias a la carrera que realizamos en conjunto. La carrera ‘Corre y comparte: Hambre Cero’. Nos unimos los dos en el mismo propósito tanto el Banco de Alimentos como el DIF municipal, que es lo que los dos queremos, ayudar a más familias de Puebla que tengan alimentos en su mesa”, subrayó la presidenta.

El donativo se materializó en 14 mil 440 kilos de arroz y frijol, insumos que se integran a las despensas que Cáritas distribuye cada semana entre la población vulnerable. Según el director general, José Miguel Rojas Vertiz Bermúdez, “tan sólo a la semana se reparten 3 mil 536 despensas”, por lo que esta acción representa un alivio importante para sostener la labor regular de la organización.

La entrega también tuvo el propósito de transparentar los logros obtenidos durante la carrera efectuada el 28 de junio, evento en el que participaron el Instituto Municipal del Deporte (IMDP), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como empresas como Arcángeles y Grupo Tribuna, cuyas donaciones reforzaron la magnitud del acopio.

MariElise Budib reconoció la suma de voluntades: “Yo estoy convencida de que cuando se suman esfuerzos podemos transformar realidades y abrir mejores oportunidades para muchas personas. Gracias al Banco de Alimentos, otra vez a todos ustedes por la confianza por permitirnos ser parte de esta visión. Yo estoy segura de que seguiremos sumando esfuerzos y caminando juntos, porque muchas familias lo necesitan”.

Con este apoyo, el DIF Puebla capital enfatiza la relevancia de la responsabilidad social para erradicar la inseguridad alimentaria y garantizar mejores condiciones de vida. Autoridades y representantes empresariales coincidieron en que este tipo de donaciones impulsan cambios tangibles y sientan las bases de un compromiso sin precedente con el sector desfavorecido de la ciudad.

“A través de estas acciones, el gobierno de la ciudad y la ciudadanía ratifican que la unión de esfuerzos, la transparencia y la solidaridad son el camino hacia un futuro sin hambre, donde atender a los más vulnerables constituye prioridad institucional y moral para la capital”, dijo el ayuntamiento mediante un comunicado.

