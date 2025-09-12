Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Más de 14 toneladas de alimentos llegan a familias vulnerables del municipio de Puebla

Patricia Méndez

La presidenta del Patronato del DIF del municipio de Puebla, MariElise Budib, entregó al Banco de Alimentos Cáritas un donativo de 14 mil 440 kilos de arroz y frijol, resultado de la carrera “Corre y comparte: Hambre Cero en Puebla”, reafirmando el trabajo conjunto entre la sociedad civil y el sector público para combatir el hambre en la capital.

Durante la ceremonia, MariElise Budib destacó el potencial de colaboración entre instituciones y ciudadanía: “Me da mucho gusto ver que la mayor parte de lo que entregamos hoy se recaudó gracias a la carrera que realizamos en conjunto. La carrera ‘Corre y comparte: Hambre Cero’. Nos unimos los dos en el mismo propósito tanto el Banco de Alimentos como el DIF municipal, que es lo que los dos queremos, ayudar a más familias de Puebla que tengan alimentos en su mesa”, subrayó la presidenta.

Consulta: Miles de personas reciben salud, rehabilitación y apoyo en el sistema municipal DIF: MariElise Budib

El donativo se materializó en 14 mil 440 kilos de arroz y frijol, insumos que se integran a las despensas que Cáritas distribuye cada semana entre la población vulnerable. Según el director general, José Miguel Rojas Vertiz Bermúdez, “tan sólo a la semana se reparten 3 mil 536 despensas”, por lo que esta acción representa un alivio importante para sostener la labor regular de la organización.

La entrega también tuvo el propósito de transparentar los logros obtenidos durante la carrera efectuada el 28 de junio, evento en el que participaron el Instituto Municipal del Deporte (IMDP), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como empresas como Arcángeles y Grupo Tribuna, cuyas donaciones reforzaron la magnitud del acopio.

MariElise Budib reconoció la suma de voluntades: “Yo estoy convencida de que cuando se suman esfuerzos podemos transformar realidades y abrir mejores oportunidades para muchas personas. Gracias al Banco de Alimentos, otra vez a todos ustedes por la confianza por permitirnos ser parte de esta visión. Yo estoy segura de que seguiremos sumando esfuerzos y caminando juntos, porque muchas familias lo necesitan”.

Con este apoyo, el DIF Puebla capital enfatiza la relevancia de la responsabilidad social para erradicar la inseguridad alimentaria y garantizar mejores condiciones de vida. Autoridades y representantes empresariales coincidieron en que este tipo de donaciones impulsan cambios tangibles y sientan las bases de un compromiso sin precedente con el sector desfavorecido de la ciudad.

“A través de estas acciones, el gobierno de la ciudad y la ciudadanía ratifican que la unión de esfuerzos, la transparencia y la solidaridad son el camino hacia un futuro sin hambre, donde atender a los más vulnerables constituye prioridad institucional y moral para la capital”, dijo el ayuntamiento mediante un comunicado.

Puedes leer: Inauguran José Chedraui y MariElise Budib “X Una Capital Libre de Adicciones” para fomentar estilos de vida saludables

Temas

Más noticias

Internacional

FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó dos fotografías de una "persona de interés" mientras continúa la búsqueda...
Internacional

Ex presidente Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado

La Jornada -
Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio a el ex presidente Jair Bolsonaro  (2019-2023) lo condenó a 27 años y tres...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Atenderán a más de 500 familias vulnerables con despensas del DIF en la capital de Puebla

Patricia Méndez -
El gobierno del municipio de Puebla entregó 3 mil 500 despensas a familias en situación de vulnerabilidad de la capital poblana, a través del...

Entregan 10 mil kilos de arroz y frijol al Banco de Alimentos tras carrera Hambre Cero

Patricia Méndez -
Cientos de corredoras y corredores participaron en la carrera “Corre y Comparte: Hambre Cero Puebla 2025”, cuyo banderazo de salida fue encabezado por la...

Proyectan apoyar a 50 mil personas en inseguridad alimentaria con despensa; iniciará movimiento Hambre Cero

Guadalupe de La Luz Degante -
A fin de apoyar a familias en situación de inseguridad alimentaria, el próximo 25 de este mes de marzo se pondrá en marcha el...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025