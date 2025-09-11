Más de 11 mil personas dejaron de habitar el Centro Histórico de Puebla en los últimos cinco años

Entre los años de 2020 y 2025, más de 11 mil personas abandonaron el Centro Histórico de Puebla como su lugar de residencia, pues el número de habitantes de esta zona de la ciudad pasó de 41 mil 293 a 30 mil, lo que equivale a una disminución de 27 por ciento.

Aimeé Guerra Pérez, titular de la Gerencia del Centro Histórico, indicó que el fenómeno de la despoblación en el primer cuadro de la ciudad no es exclusivo de Puebla, pues se presentan situaciones similares en las zonas homólogas de Zacatecas, Querétaro o Guanajuato, entre otras.

“No es solo de este año, sino que ha pasado a lo largo de los años, es un fenómeno que se ha presentado en todos los centros históricos no solo el de Puebla (…). La semana pasada tuvimos una asamblea de ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, y es algo que estuvimos comentando: como repoblar nuestros centros históricos”, ahondó la gerente.

De acuerdo con el Plan de Manejo para la zona en cuestión, en el año de 2020 se contabilizaron 41 mil 293 personas que vivían en esta misma área, las cuales se ubicaban mayoritariamente en las colonias 5 de Mayo, Santa María, Héroes del 5 de Mayo y en el barrio de Los Remedios. En tanto que las zonas menos habitadas son las que rodean al centro comercial Paseo San Francisco así como el Paseo Bravo y la Avenida Juárez.

En el documento se indica que la inseguridad y la presencia de personas en situación de calle, así como actividades de comercio sexual, inhiben el disfrute del espacio público. Esto aunado a limitaciones de accesibilidad por obstáculos en las banquetas como cables y mobiliario urbano en desuso que dificultan la circulación e interrumpen las líneas podo táctiles, han fomentado la despoblación de la zona referida.

En su estudio “La mercantilización del Centro Histórico de Puebla a partir de las transformaciones del espacio público, el turismo y, en especial, la vivienda, 1990-2023”, las investigadoras Lorena Cabrera Montiel y Angélica Pérez Ramos, señalan que la privatización de algunos espacios, la mutación del comercio y los servicios, así como la transformación en la oferta de vivienda en esta zona de la ciudad están favoreciendo un aumento en las rentas urbanas que excluyen de la posibilidad de mantenerse en esta a residentes originarios de bajos ingresos y a pequeños comerciantes.

Es importante recordar que el gobierno del estado y la administración municipal analizan un programa de rescate de casonas del Centro Histórico, en el que tendría participación la Iniciativa Privada con inyecciones de capital para restaurar casonas en abandono. En una primera etapa se planea que sean 50 inmuebles de ese tipo los que serán rescatados aunque los detalles del proyecto aún no se dan a conocer por parte de las autoridades.

