Más de 100 médicos y enfermeras quedaron fuera de la basificación en el IMSS-Bienestar

Hasta el momento cuando menos 109 enfermeras y médicos han sido excluidos del proceso de basificación en el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-BIENESTAR , pase a qué tendrían que haber sido incluidos en la primera etapa, revelaron fuentes al interior de la Secretaría de Salud (Ssa).

De esa cantidad, 59 son enfermeras y 50 galenos, algunos de ellos con especialidad.

En grupos de WhatsApp los trabajadores han manifestado su inconformidad, debido a que en su lugar fueron incluidos administrativos, mismos que tendrían que haber ingresado hasta la tercera fase.

Señalaron que el coordinador del IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, presuntamente argumentó que sobraban plazas y por eso fueron integrados los trabajadores de oficina.

Uno de los afectados expuso que en su caso quedó fuera por haber trabajado años atrás en el IMSS y aunque demostró que en ese periodo carecía de prestaciones, no fue tomado en cuenta.

Otro más indicó que labora en el Hospital para el Niño Poblano y le comentaron que tendría que renunciar a su puesto para poder obtener la plaza en el OPD, pero no le garantizaban que la conseguiría.

En tanto que un médico especialista con 10 años de antigüedad expuso que no fue convocado y no le explicaran las razones por las cuáles no apareció en las listas.