Marta Rodríguez pide al gobierno garantías en el proceso electoral del Sindicato de Burócratas

La aspirante a dirigir el Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, Marta Rodríguez Salinas, pidió al gobernador Alejandro Armenta Mier su intervención para garantizar un proceso limpio y transparente en la elección del Comité Electoral, órgano responsable de organizar los próximos comicios de diciembre.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, la dirigente que encabeza la planilla Movimiento Democrático expuso la crisis de legitimidad que se enfrenta al interior del sindicato, con Jhovanni Oliver Gallo al frente de la administración.

No descartó que los hasta ahora cuatro aspirantes a la Secretaría General se unifiquen para buscar la instalación de un Comité Interino.

La noche de este viernes el Sindicato de Burócratas del estado de Puebla fue escenario de un conflicto abierto, luego de que el actual dirigente Jhovanni Oliver Gallo presuntamente reventó la asamblea extraordinaria destinada a nombrar a los integrantes del Comité Electoral.

Cientos de agremiados que acudieron a la sede sindical, ubicada en la colonia Maravillas, se encontraron con el acceso bloqueado por un cerco metálico colocado por órdenes del líder, quien después argumentó la falta de quorum legal para llevar a cabo los comicios.

Alrededor de las 19 horas, la masiva llegada de trabajadores detonó la confrontación, debido a que aguardaban en las inmediaciones desde las 4 de la tarde.

Señalaron que Oliver Gallo fue el responsable de cerrar las puertas de las oficinas del sindicato, para impedir que unos 3 mil votantes ejercieran su derecho al voto.

El incidente generó momentos de tensión y dejó en entredicho la transparencia del proceso interno, suscitando acusaciones de autoritarismo y una ola de indignación y enervamiento entre la base trabajadora.

Al respecto, Marta Rodríguez afirmó que, de los 3 mil trabajadores reunidos en las oficinas sindicales, más de la mitad no pudo ingresar porque les impidieron el acceso.

De fondo, sostuvo que Jhovanni Oliver busca permanecer dos años más en el cargo, para intentar tapar el desvío de las cuotas sindicales que ascienden a unos 20 millones de pesos, y de los que se desconoce su destino.

Destacó la importancia de nombrar al nuevo comité, que estará a cargo da la elección del próximo titular del Sindicato de Burócratas, que asumirá para el periodo 2025-2028, y que se efectuará en la segunda quincena de diciembre.

Asisten cerca de 3 mil trabajadores a votar

A pesar de que la asamblea logró declarar el quórum con la presencia de mil 306 trabajadores, aunque la mayoría permanecía sin acceder al sindicato, cerca de las 7 de la noche, el proceso de votación se vino abajo.

Los trabajadores, muchos de los cuales salieron de sus centros de trabajo y se trasladaron al sindicato sin haber comido, denunciaron un retraso intencional para crisparlos y, en algunos casos, forzarlos a abandonar el lugar.

Los asistentes acusaron a Jhovanni Oliver de buscar retardar el proceso con el presunto fin de “aburrir” a los trabajadores que habían sido citados a las 5 de la tarde para emitir su voto.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Alrededor de las 18 horas la fila de agremiados se extendió desde las oficinas sindicales hasta el centro deportivo aledaño.

La molestia se hizo evidente con rechiflas y una creciente inconformidad entre los burócratas, quienes vieron su participación obstruida, por lo que brincaron la cerca metálica y se aproximaron al templete donde se encontraba Oliver Gallo y los integrantes del Comité Ejecutivo, para exigir que se abriera la votación.

Al verse rebasado por el reclamo de los sindicalizados, Jhovanni Oliver declaró que no había las condiciones de seguridad para llevar a cabo la elección y determinó suspenderlas, entre reclamos de autoritarismo, fraude y corrupción.

Presencia de policial al interior del sindicato

A unas horas de que iniciara oficialmente la elección, Marta Rodríguez denunció la presencia de policías municipales al interior de las oficinas gremiales.

Con la grabación de un video, desde su teléfono celular, demostró que policías acompañaban al dirigente actual, quien reclamó a Marta Rodríguez que no podía entrar al Sindicato cuando quisiera, porque no era su casa y que incluso podría cerrar las oficinas si le daba la gana.

Alertó que en los últimos días fueron advertidos de la clonación de mil credenciales para inflar la votación a favor de Emanuel de Jesús Rodríguez González, quien ha fungido como particular de Oliver y comisionado administrativo por alrededor de 12 años.

Irregularidades

Entre las irregularidades que se detectaron, previo a los comicios, estuvo la convocatoria de reunión que lanzó la aspirante Cecilia Marcos Lozada, actual secretaria de Acción Femenil y quien se dice es apoyada por la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, por lo que se deduce también cuenta con el respaldo del titular José Manuel Contreras.

Los mismos trabajadores señalaron que Cecilia Marcos ha realizado campaña anticipada, desde hace más de cuatro meses, además de convocar a reuniones en recintos oficiales y en horario laboral.

Los otros aspirantes son la ex secretaria general Virginia Meza Cruz, quien enfrenta una polémica legal, ya que el estatuto prohíbe reelegirse; además de Brenda Velázquez Batana, del Poder Judicial, quien tendría el respaldo del ex líder sindical Héctor Posadas Manzano; Emanuel de Jesús Rodríguez González, particular de Oliver Gallo, y Marta Rodríguez, con uno de los grupos más fortalecidos por el hartazgo al interior del sindicato.