Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre

Ciudad de México. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este martes que realizará una visita oficial a la Ciudad de México los próximos 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de profundizar la asociación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte. Durante su estancia, Carney se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar y ampliar la relación bilateral, con especial énfasis en temas de seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio, informó la embajada de Canadá.

La visita se inscribe en la agenda de fortalecimiento de vínculos entre ambos países tras el encuentro que Carney y Sheinbaum sostuvieron durante la Cumbre del G7 en Kananaskis, así como de la reciente visita a México en agosto de los ministros Anita Anand y François-Philippe Champagne. Según la oficina del primer ministro, este nuevo acercamiento permitirá consolidar la cooperación mutua y ofrecer mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas de ambas naciones.

El gobierno canadiense subrayó que su nueva política exterior busca diversificar y fortalecer las relaciones comerciales con socios confiables, con el fin de generar empleos mejor remunerados, impulsar el crecimiento de sus industrias, abrir nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resilientes. “Canadá y México tienen una relación sólida, construida sobre más de tres décadas de libre comercio. Frente a un escenario global cambiante, estamos enfocados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía. Juntos construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades para los trabajadores y ofreceremos mayor prosperidad y certidumbre tanto para canadienses como para mexicanos”, señaló Carney en un comunicado difundido por la embajada de Canadá en México.

Canadá y México celebraron en 2024 los 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. El comercio y la inversión entre ambos países continúan en ascenso, con un intercambio de mercancías cercano a los 56 mil millones de dólares durante el año pasado. Actualmente, Canadá es el quinto socio comercial de México, mientras que México ocupa el tercer lugar entre los principales socios individuales de Canadá. Además, ambos países, junto con Estados Unidos, serán anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, el torneo más grande en la historia de la Federación Internacional de Futbol.