De qué va a vivir Mario Riestra si se le va a acabar la “caja chica” a su familia, suelta Chedraui

Mario Riestra Piña, candidato del PAN, orquesta una “guerra sucia” en mi contra debido a que tiene miedo porque va a perder su “caja chica” que es el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, denunció José Chedraui Budib, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.

Tras concluir un mitin de campaña en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza en el que estuvo presente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, Chedraui Budib afirmó que se concentrará en su campaña y no contestará ataques.

Chedraui Budib cuestionó que los familiares de Riestra Piña hayan sido beneficiados con cargos públicos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y el trienio del panista Eduardo Rivera Pérez.

“Están completamente desesperados, se les está acabando su tiempo, sus recursos y la caja chica que es Puebla capital como ellos consideran (…) Antes tenía trabajo su hermano -Rodrigo-; Paty su esposa; su hermana -Susana-; su señora madre, él y se les va a acabar la caja chica, de qué van a vivir”, subrayó.

Manifestó que en esa campaña sucia lo han perjudicado a él, su familia y equipo, debido a que se les están acabando las estrategias.

Respecto al tema del debate que ha solicitado Mario Riestra ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) afirmó que todos los días realiza ese tipo de ejercicios con los ciudadanos.

“Entonces si Mario y el PRIAN mandan una carta al IEE y hay que acudir, por su puesto que no. No voy a contestar guerra sucia, por cada mentira que me inventen yo voy a hacer propuestas”, manifestó.