Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador

Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, guardó silencio sobre los señalamientos del gobernador, Alejandro Armenta Mier, en el sentido de que el blanquiazul orquesta una campaña de ataques en contra del gobierno estatal y del alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib.

Este medio de comunicación pidió una postura del dirigente panista, inmediatamente después de que el gobernador hizo el señalamiento.

No obstante, su equipo de comunicación social informó que el también excandidato a alcalde de Puebla capital se encontraba de gira en la zona norte del estado por lo que tenía problemas de señal en su teléfono celular.

Hasta el cierre de esta nota informativa el dirigente tampoco había subido algún video o mensaje en sus redes sociales respecto al tema; sin embargo, se espera que en las próximas horas haya alguna reacción.

Cabe recordar que el pasado domingo 17 de agosto inició el proceso interno para la renovación de dirigencias municipales del PAN, por lo que se deduce que Riestra Piña se encuentra supervisando dichos trabajos.

La semana pasada, Mario Riestra afirmó que las autoridades locales y diputados emanados de Morena retrasan el proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también exdiputado federal, subrayó que aunque las actuales autoridades estatales y diputados locales emanados de Morena prometieron en campaña convertir a Totimehuacan en municipio 218, hasta la fecha no existen avances sustanciales, ni se ha convocado al debate a la sociedad civil o la academia, cuestionó el dirigente panista.

El líder panista advirtió que resulta preocupante el estancamiento legislativo, pues la falta de asesoría científica y consulta universitaria genera el riesgo de cometer errores en la delimitación territorial, lo que podría perjudicar la conectividad y los servicios públicos para los habitantes de la zona oriente de Puebla. Dejó claro que es imprescindible la participación de especialistas de instituciones de prestigio, como la UNAM, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla.

Insistió en que la demora por parte de la bancada de Morena contradice las promesas realizadas en campaña y dificulta el cumplimiento de la demanda ciudadana. El dirigente resaltó que no ha existido avance significativo, ni se ha convocado a expertos ni a la ciudadanía para analizar el impacto jurídico, social, económico y geográfico que implica la municipalización de Totimehuacan.