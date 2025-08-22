Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasPolítica

Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador

Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador
Efraín Núñez

Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, guardó silencio sobre los señalamientos del gobernador, Alejandro Armenta Mier, en el sentido de que el blanquiazul orquesta una campaña de ataques en contra del gobierno estatal y del alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib. 

Este medio de comunicación pidió una postura del dirigente panista, inmediatamente después de que el gobernador hizo el señalamiento.   

No obstante, su equipo de comunicación social informó que el también excandidato a alcalde de Puebla capital se encontraba de gira en la zona norte del estado por lo que tenía problemas de señal en su teléfono celular.  

Hasta el cierre de esta nota informativa el dirigente tampoco había subido algún video o mensaje en sus redes sociales respecto al tema; sin embargo, se espera que en las próximas horas haya alguna reacción.   

Cabe recordar que el pasado domingo 17 de agosto inició el proceso interno para la renovación de dirigencias municipales del PAN, por lo que se deduce que Riestra Piña se encuentra supervisando dichos trabajos.  

La semana pasada, Mario Riestra afirmó que las autoridades locales y diputados emanados de Morena retrasan el proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218.  

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también exdiputado federal, subrayó que aunque las actuales autoridades estatales y diputados locales emanados de Morena prometieron en campaña convertir a Totimehuacan en municipio 218, hasta la fecha no existen avances sustanciales, ni se ha convocado al debate a la sociedad civil o la academia, cuestionó el dirigente panista.   

El líder panista advirtió que resulta preocupante el estancamiento legislativo, pues la falta de asesoría científica y consulta universitaria genera el riesgo de cometer errores en la delimitación territorial, lo que podría perjudicar la conectividad y los servicios públicos para los habitantes de la zona oriente de Puebla. Dejó claro que es imprescindible la participación de especialistas de instituciones de prestigio, como la UNAM, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla.    

Insistió en que la demora por parte de la bancada de Morena contradice las promesas realizadas en campaña y dificulta el cumplimiento de la demanda ciudadana. El dirigente resaltó que no ha existido avance significativo, ni se ha convocado a expertos ni a la ciudadanía para analizar el impacto jurídico, social, económico y geográfico que implica la municipalización de Totimehuacan. 

Temas

Más noticias

Nacional

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde...

Villegas pide a Ignacio Mier cerrar filas con el gobernador Armenta

Martín Hernández Alcántara -
El diputado local por Morena, Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal del partido, llamó a Ignacio Mier Velazco y a su grupo político...
00:01:49

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025