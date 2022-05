Mario Riestra descarta que haya pacto político entre Eduardo Rivera y su antecesora

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, descartó que haya un pacto político entre el edil panista Eduardo Rivera Pérez y la exalcalde capitalina Claudia Rivera Vivanco para la aprobación de las cuentas públicas de ésta.

Entrevistado ayer en el marco de la celebración del Día del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a la que fue invitado, el representante popular albiazul recordó que la aprobación de la cuenta no exenta a ningún servidor público de se imputado en responsabilidades administrativas, civiles o penales por haber cometido faltas o delitos.

En ese sentido, recordó que ha acompañado a su copartidario, el alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, a varios actos en los que ha escuchado que éste ha dejado claro ante los medios de comunicación que hay más de dos centenas de observaciones sobre la pasada gestión comunal y que se ha citado a los exfuncionarios de esa administración.

“La aprobación de un dictamen de cuenta pública no exime a los funcionario públicos de responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran tener, de tal suerte que hay que hacer las observaciones, presentar las denuncias, éstas correrán en paralelo y que se finquen responsabilidades y que se investigue lo que se tenga que investigar”, aseveró el representante popular en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

A Mario Riestra Piña también se le preguntó su opinión sobre el diferendo que hay entre la actual dirigencia del PAN, presidida por Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y su predecesora, Genoveva Huerta Villegas, por los manejos del Comité Directivo Estatal en Puebla.

“Mi opinión es que por momentos se juzga al PAN sin conocer un poquito la tradición, la vida interna de nuestro instituto político. Esto que pasa es absolutamente normal y esto refleja que hay pluralidad al interior, que no somos un partido monolítico, a diferencia de otras instituciones; que en el Consejo Estatal se debate, y qué bueno que eso suceda, pero al mismo tiempo, una vez que concluyan estos diferendos hay una tradición de cierre de filas, de unidad, de acompañar a nuestros candidatos, de tal suerte que yo no me espanto, lo veo absolutamente normal”.

La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sentenció que detrás de la aprobación de las cuentas públicas de la ex alcalde capitalina Claudia Rivera Vivanco estarían acuerdos político-electorales con miras a las elecciones de 2024.

Incluso recordó que Rivera Vivanco tampoco hizo nada en contra del exedil saliente, el panista Luis Banck Serrato, quien dejó la administración de la ciudad de Puebla sin ninguna investigación en su contra.

En ese sentido, el mandatario pidió que la Auditoría Superior del Estado sea el organismo que revise las cuentas.

“Es un comportamiento político del ayuntamiento de Puebla de no asumir ningún asunto de confrontación, no quieren tener ninguna posición sobre temas de responsabilidades ni entrarle al toro”, afirmó, en alusión a los regidores que conforman el cabildo.