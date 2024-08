Mario Marín ya se encontraría en su vivienda de Puebla tras salir de prisión

El exgobernador Mario Marín Torres ya se encontraría en su vivienda de la ciudad de Puebla, en donde seguirá, bajo arraigo, el proceso penal en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Así lo informaron a La Jornada de Oriente fuentes cercanas al político, aunque hasta este martes ninguna autoridad ha confirmado el arribo del político al inmueble.

Fue durante la tarde noche de este lunes cuando el exmandatario poblano habría salido de la cárcel del penal del Altiplano del Estado de México en donde permanecía recluido desde enero de 2023, como medida cautelar del proceso penal en su contra por el delito de tortura presuntamente cometido contra la periodista Lydia Cacho.

Marín Torres permanecerá en su vivienda sin poder salir de la misma según lo dictó la juez Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, el pasado sábado, al cambiar las medidas cautelares que mantenían al político en prisión.

Las nuevas condiciones establecen que el exmandatario deberá portar todo el tiempo un brazalete mediante el que la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares vigilará que no salga de su casa, asimismo, al priísta la fue asegurado su pasaporte y su visa pues no tiene permitido salir del país, y al mismo tiempo se emitió una alerta a las autoridades migratorias para no permitirle el paso.

Durante la mañana de este martes pudo observarse poca actividad afuera de la vivienda, como el ingreso de un vehículo proveedor de señal de televisión por cable, además, no se observa ningún tipo de vigilancia fuera de la misma.

Acusa Artículo 19 complicidad del Poder Judicial; “los poderosos pueden evadir la justicia”, señala

Mediante un comunicado emitido este martes, la agrupación defensora de periodistas Artículo 19 y la cual tiene a su cargo la defensa de Lydia Cacho, acusó complicidad del Poder Judicial con Marín así como con Adolfo Karam Beltran, exdirector de la Policía Judicial –actualmente extinta–, quien la semana pasada también fue liberado tras ganar un amparo para seguir el proceso penal en su contra, también por el delito de tortura contra la periodista.

“Exigimos al Poder Judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas. Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones asegurándose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez. La justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas”, se indica en el documento.

Hay que recordar que la agrupación presentará un recurso de apelación contra la decisión de liberar a Mario Marín, al asegurar que existe riesgo de fuga.

