A Marín, proxenetas de la IP y hombres del poder le presentaban a menores: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló la mañana de ayer que testimonios de personas próximas al exmandatario poblano, Mario Plutarco Marín Torres, han confirmado que es pederasta y que incluso proxenetas de la iniciativa privada y “hombres del poder” le procuraron menores de edad.

“Hay muchos más implicados en esta trama. Sí, la historia negra de que el gobernador Mario Marín gustaba de que le presentaran menores de edad es cierta, está tomada de los dichos de la gente que rodeó a Mario Marín y ahí hay muchos, muchos empresarios, hombres del poder que se dedicaban a eso, verdaderos proxenetas sí, claro que sí”, expresó el actual titular del Poder Ejecutivo local.

Barbosa Huerta afirmó que ignoraba si Kamel Nacif Borge -con quien Marín Torres conjuró a finales de 2005 para encarcelar, torturar y violar a la periodista, Lydia Cacho Ribeiro, ha obtenido un amparo, pero dijo que en todo caso las penas para abusadores sexuales de menores deben endurecerse.

Añadió que muchos sabían de sus abusos sexuales sobre menores de edad del llamado “góber precioso” –preso en el penal de Cancún, Quintana Roo por los agravios cometidos en contra de la autora de Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil-, pero guardaron un silencio cómplice:

“Para mí entonces, para mí debiera de hacerse una sanción mayor a la que por hoy se persigue a Kamel Nacif, Mario Marín y a los otros señores involucrados, porque crearon un mundo verdaderamente negro en las relaciones del gobernador con muchachitas, ¡no, qué horror!, en qué mundo vivían, el mundo que los rodeaba era el silencio, nadie decía nada, nadie denunciaba nada, no había ningún desplegado de nada, no, no, no, esas cosas no ocurrían en Puebla, todo el silencio, el silencio de todos”.

Magistradas se vendieron a la delincuencia: Cacho

Enterada del juicio de garantías que el Poder Judicial le concedió al empresario Kamel Nacif Borge, detenido en Líbano y uno de los conjurados en su contra, Lydia Cacho Ribeiro expresó ayer en Twitter:

“Tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para acallarme. Cuando estamos a punto de ganar, magistradas niegan la verdad jurídica y se venden a la delincuencia organizada. #2021”

El jueves 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados, han considerado los abogados defensores de la autora.

El judicial señala en esta nueva sentencia que los hechos ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando Cacho Ribeiro fue aprehendida y torturada, no tuvieron relación con la publicación del libro “Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”.

El amparo en revisión (bajo el número 143/2021) fue resuelto por mayoría, con el voto a favor de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a Kamel Nacif. Ante ello, el empresario interpuso este recurso de revisión, que finalmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado, en el mismo estado, el pasado 15 de julio, liberándolo de toda responsabilidad.

Con un análisis profundamente sesgado, al momento de valorar las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como “el gober precioso”, y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, se trata de una afirmación “vaga y genérica” que en México es utilizada para identificar a una mujer. “Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo [Lydia]”, apuntó la defensa de la periodista.

En su razonamientos, las magistradas consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho. Incluso, consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Puebla-Cancún-Puebla, indicaron los letrados.

“Para un país donde la tortura, particularmente la de índole sexual contra mujeres, es una práctica generalizada y la violencia contra la prensa es una constante que se registra cada 13 horas, el mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad”, indicaron.

Añadieron que “la sentencia además denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales. Además, desconoce y contraviene por completo lo determinado en el caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018. La resolución del Comité reconoce que la periodista y activista fue detenida arbitrariamente y torturada como medida punitiva con motivo de la publicación del libro Los Demonios de Edén, en el que se señalaba a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil, incluyendo a Nacif y Marín.

“Lo sucedido está lejos de ser simplemente una mala decisión. En octubre de 2020 la defensa de Lydia Cacho obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue librada en diciembre de ese año. La fuente señala a exconsejeros de la judicatura federal, que intervinieron directamente a las y los magistrados.

“Las omisiones en las investigaciones de los ataques contra Cacho también fueron señaladas por la ONU. Desde 2005, los poderes judiciales de Puebla y el federal han tenido un papel cuestionable en este caso. El primero, como operador de la denuncia iniciada por Nacif, por los supuestos delitos de difamación y calumnia en contra de la periodista, usándolo como instrumento del poder para castigarla por sus revelaciones sobre las redes de trata en México. El segundo, ante los hechos de tortura, por ser garante de impunidad en contubernio con las redes político criminales que protegen a los implicados. Muestra de ello es la infame resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, bajo la cual no se consideraron probadas violaciones graves a los derechos humanos. A todo ello se suma la complicidad de diversos funcionarios que, dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en otras instancias públicas, obstaculizaron el avance de las investigaciones”.

Los abogados defensores de Lydia Cacho exigen “una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. Hacemos eco del ministro presidente, Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de depurar el aparato judicial federal en el país. Esta es una nueva oportunidad para ello”.

También demandan “que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales”.