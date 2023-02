Recluido en “Almoloya” se encuentra Mario Marín a 17 años de la difusión de su conversación con Kamel Nacif

Recluido en el penal de “El Altiplano”, uno de los de mayor seguridad en el país, conocido como “Almoloya”, se encuentra el exgobernador Mario Marín Torres a 17 años de distancia de la difusión de la conversación telefónica que sostuvo con el empresario Kamel Nacif Borge, quien se encuentra libre y sin ninguna orden de aprehensión en su contra, sobre el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

“El gober precioso” como popularmente se conoce al exmandatario poblano, cumple este mes de febrero dos años en prisión quien fue detenido por tortura en contra de la periodista el tres de febrero mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero, y después trasladado al penal de Cancún, Quintana Roo.

El 14 de febrero de 2006, fue difundida por La Jornada una grabación telefónica entre el entonces mandatario poblano y el empresario textilero, en la que dialogaban sobre la detención de Cacho, ocurrida en 2005 acusada de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif a raíz de la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que se describe la realización de fiestas en las que participaba el empresario y en las que se pervertía a menores de edad.

A continuación se reproduce parte de la conversación en cuestión:

Marín: “¡Quiúbole, Kamel!”

Kamel: “¡Mi góber precioso!”

Marín: “¡Mi héroe, chingao!”

Kamel: “No, tú eres el héroe de esta película, papá”

Marín: “Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”

Kamel: “Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración (…)”

El tres de febrero de 2021 Marín fue arrestado mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero, en la casa de su hermana, de nombre Alicia, acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista, pues en 2019 la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que los derechos de la misma fueron violentados y le exigió al Gobierno de México comenzar procesos judiciales contra los responsables.

Tras el llamado de la ONU, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una disculpa pública a la comunicadora y posteriormente se emitió una orden de arresto en contra de Marín, Kamel así como de Adolfo Karam Beltrán, ex director de la ahora extinta Policía Judicial.

No obstante, en julio de 2021 fue cancelada una orden de aprehensión que había sido girada en contra de Nacif por el delito de tortura en contra de la comunicadora.