Mario Bracamonte recupera el control del consejo estatal de Morena

Un hecho que no debe pasar desapercibido es que, desde el pasado 1 de septiembre, en el sitio oficial del Instituto Estatal Electoral (IEE) se volvió a reconocer como “delegado para ejercer funciones de presidente” de Morena a Mario Bracamonte González en sustitución de Carlos Alberto Evangelista, en lo que tácitamente significó admitir que no tuvo validez jurídica el intento golpista de remover a 14 dirigentes estatales morenistas –entre ellos los de Puebla– sin el aval de los órganos de gobierno del partido.

Dicho de otra manera, que falló el esfuerzo que hizo Alfonso Ramírez Cuéllar –el 28 de febrero de este año– de barrer a los presidentes estatales de Morena que tenían afinidad con Yeidckol Polevnsky, quien dirigió el partido hasta el año pasado y ahora está volviendo a competir por esa posición.

Ramírez Cuéllar fue como elegido presidente provisional de Morena, para hacerse cargo de renovar a la dirigencia del partido. No entendió el límite de esa responsabilidad y se puso, como dictador, a cortar cabezas de todos aquellos que consideraba enemigos políticos.

Esa purga la hizo mediante un acuerdo que nunca estuvo en el orden del día de la sesión del 28 de febrero pasado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que luego, se quiso aparentar que había sido avalado por la dirección del partido, algo que no logró demostrar y acabó generando un grave conflicto legal en la agrupación.

Pese a ello, Ramírez Cuéllar, con el apoyo del diputado federal Alejandro Carvajal, acá en Puebla removió a Mario Bracamonte sin un soporte jurídico y puso en su lugar a Carlos Alberto Evangelista, quien aunque se sigue ostentando como presidente de Morena en Puebla, no tiene el reconocimiento del IEE y del Instituto Nacional Electoral (INE).

A principios de septiembre, el INE emitió un acuerdo en el que establece que acabó el periodo Alfonso Ramírez como presidente provisional de Morena y por ende, también acabaron las responsabilidades de los delegados estatales que nombró, entre ellos a Carlos Alberto Evangelista.

Con ello, Morena se ha metido en un menudo problema, porque Evangelista en el periodo en que fue reconocido por el INE y el IEE causó un desastre en el partido, que incluye: haber despedido al personal del partido sin respeto a sus derechos laborales, rentar una nueva sede de esta fuerza política y negarle sus derechos a Bracamente, junto con otros integrantes de la dirigencia estatal morenista.

Los equilibrios en el Consejo Estatal

Luego de que el IEE ha vuelto a reconocer a Bracamonte, el dirigente ha empezado a retomar el control del Consejo Estatal de Morena, el cual es un órgano fundamental del partido ya que por ese cuerpo colegiado tienen que aprobarse la plataforma electoral de esta fuerza política para contender en los comicios locales de 2021 y a los candidatos a diputados y presidentes municipales.

Hace unos días, Bracamonte y otros dirigentes de Morena suscribieron un documento mediante el cual establecen que el partido debe cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y que debé recuperar la institucionalidad que se perdió a principio de este año.

Dicho documento, hasta ayer, había sido firmado por 34 integrantes del Consejo Estatal de Morena y otros 16, se han comprometido a plasmar su rúbrica, en donde además se reconoce a Bracamonte como el legitimo delegado presidente de este partido surgido del movimiento lopezobradorista.

El Consejo Estatal de Morena tiene más de 120 miembros. Sin embargo, tiene dos años que este órgano no sesiona, no acuerda nada y no hay un solo movimiento. Ese marasmo provocó que un 30 o 40 por ciento de sus integrantes dejaran de participar, sobre todo porque algunos de ellos al emplearse en el gobierno federal dejaron de tenar vida activa en esta fuerza política.

De tal manera que la expresión de Bracamonte al alcanzar un respaldo de unos 50 integrantes de ese cuerpo colegiado se estaría convirtiendo en la primera fuerza hacia el interior de Morena.

El segundo lugar lo tiene la edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, cuyo grupo político suma unos 22 consejeros. Un serio problema que enfrenta la alcalde para buscar el aval del Consejo Político de una candidatura para la reelección.

Gabriel Biestro Medinilla, el presidente del Congreso, de igual manera tiene un número de consejeros que no alcanza la cifra de la expresión de Bracamonte.

Y quien ya perdió casi toda su influencia en el órgano de gobierno morenista es Rodrigo Abdalá, el actual delegado de programas sociales del gobierno federa y que apenas hace unos años, era quien tenía mayoría.

Los consejeros de Morena están convocando a una sesión del Consejo Estatal dentro de dos semanas, como parte de un proceso de tomar las riendas del proceso electoral que ya está en curso.