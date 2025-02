Marín ya no es militante del PRI; se puede reunir con quien quiera: Camarillo

Mario Marín Torres ya no es militante del PRI desde hace tres años debido a que no refrendó su militancia, señaló Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del partido tricolor, quien consideró que el exgobernador, quien permanece en arraigo domiciliario en su casa de la capital de Puebla, es libre de reunirse con quién desee invitar a su hogar.

El también senador abordó el tema al ser interrogado sobre el mismo durante una conferencia de prensa que este lunes ofreció y en la que descartó que tenga intenciones o que vaya a reunirse con el ex mandatario después de que el fin de semana circuló una fotografía en redes sociales en la que se le observa reunido con actores de la vida pública, supuestamente en su vivienda de Xilotzingo.

Hay que recordar que, en agosto del año pasado, la juez Segunda de Quinta Roo, Angélica del Carmen Ortuño, modificó las medidas cautelares que mantenían a Mario Marín preso en una cárcel de ese estado acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, para que siguiera en arraigo domiciliario el proceso penal en su contra, es decir, en su casa y monitoreado por un brazalete.

En ese sentido, Camarillo consideró que el exgobernador es libre de invitar a su casa a quién él desee, así como también son libres de aceptar la invitación quienes así lo quieran.

“Al parecer se está reuniendo con periodistas, seguramente con más personas, no me consta, yo no lo he hecho, no lo creo hacer (…)”, comentó.