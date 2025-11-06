Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasDeportes

Marcos Madrid es reconocido por gobierno estatal

El poblano tiene más de 30 años en el tenis de mesa

Marcos Madrid es reconocido por gobierno estatal
Leopoldo Aguilar

El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, entregó un reconocimiento al tenismesista poblano Marcos Madrid Mantilla, por sus más de 30 años de trayectoria deportiva y por su destacada representación de México y Puebla en el ámbito internacional, especialmente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el marco de la conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal resaltó la disciplina, constancia y espíritu de superación del considerado mejor tenismesista en la historia del país, quien ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

Por su parte, Marcos Madrid expresó su gratitud al recibir este reconocimiento y destacar que su carrera ha sido un camino de perseverancia y amor al deporte.

“Para mí es un honor ser un deportista poblano y representar a mi estado y país desde hace 30 años. Se dice fácil, pero me ha tocado estar arriba, abajo y hasta olvidado, pero soy disciplinado y aferrado a estos valores que el tenis de mesa me ha dado. Estoy aquí para motivar a las y los jóvenes, para demostrarles que ellos pueden soñar y creer que es posible lograr muchas cosas”, indicó.

El atleta, quien ha participado en múltiples campeonatos internacionales, adelantó que esta semana formará parte del Congreso de Intercambio de Experiencias “Ser Olímpico”, un espacio en el que atletas olímpicos compartirán sus vivencias y aprendizajes con las nuevas generaciones.

Asimismo, tendrá participación dentro de las actividades de la Asociación Poblana de Tenis de Mesa  que impulsa el desarrollo de este deporte en la entidad.

Temas

Más noticias

Internacional

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:34

Sheinbaum Pardo ordena a la UIF revisar caso de la Fundación Jenkins en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en Puebla, ante posibles indicios de fraude fiscal, desvío...
00:01:11

“No se ha dejado de buscar al niño Tadeo” en Huachinango, afirma Armenta

Yadira Llaven Anzures -
“No se ha dejado de buscar al niño Liam Tadeo en Huauchinango”, afirmó este jueves el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras señalamientos de que...
00:01:37

Anuncia Armenta construcción de Centro Integral de Rehabilitación en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
A partir de diciembre, iniciará la construcción del Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE) en la ciudad de Puebla, para brindar atención integral a personas con discapacidad,...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025