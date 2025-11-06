Marcos Madrid es reconocido por gobierno estatal

El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, entregó un reconocimiento al tenismesista poblano Marcos Madrid Mantilla, por sus más de 30 años de trayectoria deportiva y por su destacada representación de México y Puebla en el ámbito internacional, especialmente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el marco de la conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal resaltó la disciplina, constancia y espíritu de superación del considerado mejor tenismesista en la historia del país, quien ha sido un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

Por su parte, Marcos Madrid expresó su gratitud al recibir este reconocimiento y destacar que su carrera ha sido un camino de perseverancia y amor al deporte.

“Para mí es un honor ser un deportista poblano y representar a mi estado y país desde hace 30 años. Se dice fácil, pero me ha tocado estar arriba, abajo y hasta olvidado, pero soy disciplinado y aferrado a estos valores que el tenis de mesa me ha dado. Estoy aquí para motivar a las y los jóvenes, para demostrarles que ellos pueden soñar y creer que es posible lograr muchas cosas”, indicó.

El atleta, quien ha participado en múltiples campeonatos internacionales, adelantó que esta semana formará parte del Congreso de Intercambio de Experiencias “Ser Olímpico”, un espacio en el que atletas olímpicos compartirán sus vivencias y aprendizajes con las nuevas generaciones.

Asimismo, tendrá participación dentro de las actividades de la Asociación Poblana de Tenis de Mesa que impulsa el desarrollo de este deporte en la entidad.