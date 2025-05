MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, ASESINADO POR LUCHAR CONTRA LA PRESA LA PAROTA

De Carne y Hueso , transcripción de fragmentos de la entrevista. Episodio. 12

Yo trabajaba lavando carros en la banqueta, en la calle. En esos años hasta las tres de la mañana y logré terminar la carrera de arquitectos por acá traigo mi cédula profesional mira en el 99 – 2000. No, no sabía que tenía el mejor promedio de la generación. Me gané una beca para ir a estudiar a Francia.

Después con la presa de la muerte que le llamo yo con la presa La Parota buena se iban a acabar de chingar. Nuestra lucha comenzó defendiendo la tierra nosotros decíamos: la Tierra no se vende ahí nació el grito de guerra de la Tierra no se vende se ama y se defiende.

Pero hubo represión del gobierno, este tipo… me puso una nueve milímetros en el pecho y me dijo “te vas a morir indio” y yo lo que hice le saqué mi machete y le dije pues nos vamos a morir… (Entre reclamos de justicia realizan sepelio del vocero asesinado de la Cecop).

Por esa oposición y mis respuestas, después me detiene René Juárez Cisneros y me lleva al reclusorio de Acapulco por secuestro argumentan de funcionarios…

Cuando llega Zeferino Torreblanca a la presidencia de Acapulco este nuevamente me gira orden de captura por allanamiento de morada.

Luego después del huracán Ingrid con todo lo que dañó nuestros bienes comunales no tuvimos apoyo del gobernador y un día llega (el funcionario) en helicóptero. Lo recibo y le digo ¿Qué haces aquí cabrón si te pedimos el apoyo vienes a burlarte y pues ya le agarré un manotazo ya uno me quiso poner el arma y pues todos nos sacamos los machetes. Le digo: lárgate aquí no te queremos. Y Aguirre dice: no Marco vamos a hablar, le digo: no porque cuando te pedimos el apoyo no nos diste aquí ya viene una fundación y no te da vergüenza le digo que otros países como Holanda vengan a apoyar acá a Cacahuatepec.

Ya me dice Ángel Aguirre “de esta, dice, te vas a acordar toda tu vida”…

Detenido después, me arrancaron dos uñas de los pies y me torturaron, había un comandante de la policía que me dijo que era una orden de su jefe. Le digo ¿Quién es tu jefe? y dice “al que cacheteaste y al que corriste de allá de Cacahuatepec dice y te vamos a llevar a un penal de máxima seguridad, pero antes dice te vamos a tirar a los cocodrilos.

Ah… Me amarraron con una cadena del cuello. me la pusieron a la cintura, aquí en el pecho tenía otro amarre, tenía otro amarre aquí y otro amarre en los pies. O sea me llevaron como un perro como un delincuente. Yo creo que ni al Chapo Guzmán le hicieron eso

Eh en la cárcel nos daban de comer nopales podridos, nos daban leche caducada, camarones jediondos en fin nos trataban muy muy mal. A mí me hacían tomar agua de una planta tratadora, me quitaban mi ropa interior, mi trusa bikini, y con esa lavaba la taza del baño. Cabrón… o sea fue algo muy humillante la verdad es algo muy terrible.

Me duele mucho recordar eso como cuando me metieron a un calabozo a un sótano, salí con gusanos aquí pegados con excremento.

Durante los 20 años de lucha que vamos a cumplir, como CECOP, pero nunca, nunca dejamos nuestras tierras no nunca las dejamos. (Cecop, quince años con el acero de la resistencia).

Ha habido una persecución, una criminalización, nos están asesinando, nos están encarcelando y lo peor nos están desapareciendo. Las desapariciones son cuestiones muy dolorosas.

Hasta la fecha no sabemos qué pasó con Vicente ni hermano a Vicente lo hemos buscado desde esa fecha toda la familia hemos estado en la búsqueda de mi hermano y tenemos la esperanza de encontrar con vida.

A Vicente le diría que no se desespera porque sé que está vivo que lo vamos a encontrar y que lo vamos a regresar con la familia y va a regresar a luchar a defender el río ya los que lo tienen le decimos que ya no le hagan daño.

Si a mí me dicen dónde te gustaría nacer volverían a nacer en bienes comunales de Cacahuatepec, si a mí me sacaran las tripas me las volvería a metro y volvería a caminar por las veredas de Cacahuatepec.

No me arrepiento.

Marco Suástegui con su imagen y voz combativa y clara sabía combatir con machete y dignidad a la mano a los enemigos de los comuneros y de los pueblos. Murió asesinado por un sicario. Cómplices y criminales dieron la orden. Castigo a los culpables

El Fiscal quiere matar la verdad: Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó al fiscal Alejandro Gertz Manero de pretender “matar la verdad” de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, al negar que en el Rancho Izaguirre se encontraran restos humanos calcinados.

Ver carta del grupo Guerreros buscadores de Jalisco a la presidenta tras la farsa de investigación que presentó la Fiscalía General el 29 de abril de 2025, aquí algunos fragmentos:

“Hace unos días mataron a una mamá del colectivo. Hoy, el Fiscal General quiere matar la verdad.

No permitamos que eso suceda.

Quiero informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal. En el Instituto Forense, estos lotes de restos óseos humanos, están en el sistema SIAVA, separados por fragmentos, como:

– Cráneo

– Fémur

– Cadera

– falanges

– Piezas dentales

– Otros restos

Estos lotes son pruebas irrefutables de la existencia de restos humanos calcinados y contradicen la versión del Fiscal General.

Aclarando que esto solo es el trabajo del estado de Jalisco. Esto es información pública para quien quiera corroborar. Falta anexar los restos que siguen sacando los peritos de la FGR hasta el momento”.

“¿Qué cree que siente una madre al sacar huesos calcinados con sus propias manos? ¿Qué cree que siente cuando, con los huesos aun pesándole en el corazón, la llaman mentirosa? ¿Qué sentiría usted, siendo científico, si teniendo evidencia irrefutable, alguien con poder simplemente niega la realidad por complicidad o por conveniencia política?”.

“No queremos otra ‘verdad histórica’, presidenta. Ya nos cansamos. Nos cansamos de esas formas rancias de construir realidades ficticias. Nos cansamos de que podamos buscar, siempre y cuando no encontremos algo incómodo políticamente- Nos cansamos de las verdades a medias. Lo único que no nos cansaremos es de buscarlos (…) Mientras a algunos les incomodan los desaparecidos, a nosotros nos duelen. Pareciera que el delito es los, cuando el verdadero delito es desaparecerlos” (“Ni una sola prueba” de que Rancho Izaguirre fuera “lugar de cremación”: Gertz).

La legítima defensa frente a criminales y cómplices

Pueblos hay en estos tiempos que van del miedo y el terror a afrontar con mezcla de indignación y cuidados su defensa ante las violencias del crimen organizadas dentro y fuera de las instituciones.

En México esa actitud pone a disposición de la gente agraviada, el desarrollar actitudes y preparación para dar seguridad a sus comunidades. En estás décadas del siglo xxi se ha pasado de la violencia contrainsurgente a las violencias de la macro criminalidad que extiende el negocio y los megaproyectos del capital al uso de los giros del crimen: despojo, desplazamiento, trabajo esclavo, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, de drogas y armas, tráfico de órganos humanos, “huachicol” de gasolina, gas, agua y alimentos. Se ha hecho visible -aunque gozan de impunidad- los bancos, asociaciones privadas y empresas que lavan dinero, incluso crean empresas de “seguridad privada” de espionaje y de control de redes digitales. Esa criminalidad es la “nueva guerra sucia”.

Todas las guerras del sistema opresor son sucias, la mentira es su fuente, la maña de la mafia es su táctica integral. Pero ese término que en la segunda mitad del siglo XX se utilizó para encubrir la guerra contrainsurgente que enfrentó a revolucionarios, a luchadores sociales radicalizados ya los pueblos comunidades o barrios que los apoyaban, sirvió para señalar que era una guerra del poder contra el pueblo inerme: secuestros desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales, comunidades arrasadas y saqueadas por las fuerzas armadas y múltiples presos políticos formaron el caudal de suciedad contra quienes exigían sus derechos. y peleaban por la emancipación y la libertad.

En estos años eso mismo pasa con la ola que agrede a la población en general, pero también a luchadores sociales como el asesinato de Samir Flores, al padre Marcelo Perez o en la pultima semana a Marco Antonio Suástegui ya cientos más en todo el país, así como a personas familiares y solidarias de desaparecidos como el caso reciente de las buscadoras María del Carmen Morales con su hijo y a Teresa González destacadas madres de jóvenes desaparecidos.

Es una guerra contra el pueblo inerme.

Nuestra historia como pueblo no es de pasividad y resignación, la vuelta al recurso de los linchamientos o tomas de instalaciones municipales y de cuarteles cómplices de delincuentes, así como los bloqueos y cierres al paso de sus pueblos son la muestra episódica que la población realiza para capturar a delincuentes sueltos que roban, abusan y violentan a personas y bienes de esas comunidades. Son episodios que acaban llevando la cárcel a quienes lo realizan, pues las autoridades locales o nacionales castigan el uso de la defensa por propia mano de las comunidades. Sin embargo dejan memoria y se va convertir en la disposición organizada de utilizar variantes de la legítima defensa de las comunidades afectadas.

Son las organizaciones populares las que ya crean comisiones de información, el control de su defensa jurídica, las medidas de seguridad para esa población u organización afectada y finalmente la defensa integral de territorios, de sus bienes y personas. Son destacados y reconocidos los casos de las Policías Comunitarias en Guerrero con su trabajo de seguridad e impartición de justicia, de las Guardias forestales de Cherán en Michoacán, de los “topiles” o responsables en pueblos del centro sur y sureste del país, de las bases de pueblos originarios en Chiapas y Oaxaca y sierras poblanas, así como la Guardia Comunal de Ostula. En todos los esfuerzos, esos actos de defensa van de la mano con un creciente trabajo de autogestión de sus proyectos productivos, de educación, cultura, vivienda y salud. Son más que casos sueltos ante la violencia, ahí se forja un pueblo con capacidad de ser fuerza independiente, autónoma y con horizonte justiciero y emancipador.

Cuando las fuerzas del Estado silencian, dejan pasar o de plano reprimen, sean militares guardias, policías, judiciales y las llamadas de protección ambiental o civil, entonces los pueblos y sus organizaciones tienen recursos y voluntades propias de acudir a la defensa legítima. Sin estar coordinadas, poco a poco se reconocen en los intercambios de información, en los encuentros solidarios y nos abren una senda de esperanza (Asesinan a María del Carmen Morales, madre buscadora de Jalisco y a su hijo).

Si ante Marco Antonio Suástegui y las compañeras buscadoras asesinadas en el último mes, se declaraba que el gobierno les protegía con medidas cautelares, a la realidad es que se les asesinó por sicarios de manera flagrante, pública y cínica. La ausencia, indiferencia o complicidad de las autoridades hace ver y sentir que los cómplices y criminales están en el mismo nivel de poder, se coordinan, ocultan intereses si se les deja y renuevan la sucia guerra contra los pueblos. Personas como ellos o quienes son perseguidas y apresadas ofrecen su vida por la de sus comunidades, por la verdad y la justicia que el poder niega o intenta presentar como “conflictos intercomunitarios”, por actos de la delincuencia o peor como lucha entre delincuentes.

La verdad se crea con el testimonio, la denuncia y movilización de esos pueblos y luchadores sociales que nos enseñan a cuidarnos ya defendernos. Nadie del poder opresor hará la legítima defensa que el pueblo necesita.

“El obrero tendrá algún día que conquistar la supremacía política a fin de organizar el trabajo siguiendo líneas nuevas: tendrá que derrotar a la vieja política que apoya a las viejas instituciones”

Carlos Marx

