Principales liderazgos de izquierda marchan para exigir a Morena candidaturas para verdaderos obradoristas

Las cinco principales corrientes de fundadores de Morena encabezaron una marcha por las calles de la ciudad, para exigir que se entreguen las candidaturas a alcaldes y diputados locales a verdaderos integrantes de la Cuarta Transformación (4T), al tiempo de manifestar un abierto rechazo a la posible postulación a la alcaldía de Puebla del empresario José Chedraui Budib.

Chedraui fue coordinador estatal del comité de financiamiento privado de Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial de 2012 y los liderazgos de izquierda del partido guinda lo acusan de ser la avanzada de un grupo político-económico que quiere gobernar la capital del estado, para detonar proyectos inmobiliarios “depredadores”.

La movilización también se convocó por la incursión de Jorge Estefan Chidiac, quien ha sido dos veces presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y estuvo ligado a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Asimismo, ha generado inconformidad la participación de la munícipe priista de Xicotepec, Guadalupe Vargas Vargas, hija de Ardelio Vargas Fosado, exdelegado del desaparecido Cisen a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a nivel nacional, en julio pasado, como un perfil cercano al exsecretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna.

- Advertisement -

Cuatro aspirantes a la alcaldía de Puebla encabezan la marcha obradorista

La protesta surgió como una iniciativa del diputado federal de Morena y aspirante a la alcaldía de Puebla Alejandro Carvajal Hidalgo, principal detractor de la participación de José Chedraui en el proceso de selección que abrió Regeneración Nacional en noviembre pasado.

Carvajal logró la participación en la protesta de tres aspirantes más a la alcaldía de Puebla: la exmunícipe Claudia Rivera Vivanco, quien busca un segundo periodo al frente de la capital, así como el integrante de la dirigencia estatal colegiada del PT Rafael Ramírez Hernández y la regidora Elisa Molina Rivera.

Carvajal, Rivera y Ramírez encabezan grupos políticos distintos que respaldaron el arribo de López Obrador a la presidencia de México, mientras Elisa Molina trabaja de la mano con el actual director General de Asuntos Internacionales en la Consejería Jurídica de Presidencia, René Sánchez Galindo, también presente en la movilización.

- Advertisement -

Además, asistieron dos integrantes del grupo político del experredista René Bejarano. Se trató de Rosa Márquez Cabrera, actual funcionaria de la Conavim y David Méndez Márquez, exsecretario de Gobernación del estado, quienes respaldan la postulación de Carvajal.

El mismo problema en todos los municipios

Entre los contingentes que partieron del reloj El Gallito del Paseo Bravo hacia el zócalo de la ciudad se pudieron detectar liderazgos de Morena provenientes de los municipios de Huehuetla, Zacatlán y Huitzilan de Serdán, que se ubican en la Sierra Norte de Puebla; así como de Huejotzingo y Quimixtlán, el primero localizado en la zona metropolitana del estado y el segundo en la región de Serdán.

Todos los asistentes protestaron con la voz o a través de pancartas y lonas contra los “chapulines” de la derecha que se incorporaron a Morena en el presente proceso electoral, para apoderarse de las postulaciones a los distintos cargos de elección popular través del “influyentismo”.

Fernando Mendoza Brito, aspirante a la alcaldía de Huejotzingo, explicó en entrevista con La Jornada de Oriente que el problema de abrir la puerta a aspirantes del PRI y del PAN es que ellos “no coinciden con los ideales de cuidar el presupuesto”, por lo que siempre “van a estar buscando los negocios”.

En tanto, Ezequiel Ramírez expuso que en Quimixtlán son liderazgos de Acción Nacional los que “brincaron” a Morena para “seguir caciqueando”.

“Pepe Chedraui no eres Morena”

Algunas de las pancartas reprobaron expresamente la intención de José Chedraui de abanderar a Regeneración Nacional, al señalar que el empresario no forma parte de ese instituto político con un “Pepe C. no eres Morena”.

En una lona se incluyó una exigencia a la cúpula del partido guinda de hacer cumplir el artículo 6 bis de los Estatutos, el cual lo obliga a definir a sus abanderados con base en un análisis sobre su trayectoria, atributos éticos-políticos, así como antigüedad en la lucha por las causas sociales.

“Si se cumplieran el artículo 6 bis no tendríamos estos problemas”, aseguró la mujer que portaba dicha propaganda, a la hora de exhibirla a este medio de comunicación para que pudiera videograbar su contenido.