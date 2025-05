Marchan en CU, a ocho años del asesinato de Lesvy

Ciudad de México. Familiares, amigas y estudiantes marcharon en Ciudad Universitaria (CU) en memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue asesinada en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo de 2017 por su entonces pareja sentimental.

También exigieron justicia por las casi treintena de integrantes de la comunidad universitaria que fueron asesinadas o desaparecidas en alguno de los planteles de la UNAM.

Araceli Osorio, madre de la joven, señaló que a ocho años del feminicidio, aún no hay una sentencia definitiva contra Jorge Luis González Hernández, “responsable del asesinato de mi hija y quien era trabajador universitario en ese momento”.

Explicó que si bien se le dictó una primera sentencia de 45 años, las partes la apelaron y un tribunal decidió aumentarla a 52 años seis meses. Sin embargo, a ocho años del feminicidio de Lesvy, “él todavía tiene recursos jurídicos y económicos para poder seguir apelando su inocencia, a que le reduzcan la pena y a tratar por todos sus medios a sustraerse” de la justicia.

“Son ocho años en que hemos evidenciado que este sistema de justicia no lo es para todas y todos. Ocho años que seguimos reclamando una sentencia justa, pero sobre todo seguimos reclamando la no repetición de estos actos basados en la desigualdad y la discriminación”, reclamó Araceli .

La caminata partió de la caseta telefónica en la que fue hallado el cuerpo de Lesvy, cerca del Instituto de Ingeniería. En el lugar fue colocada una ofrenda floral y fueron pegadas fotografías de la joven estudiante.

También recordaron a Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante del plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades que perdió la vida cuando tenía 18 años de edad tras recibir una herida de bala mientras tomaba clases, el 29 de abril de 2019.

Los participantes en la marcha exigieron también justicia por el caso de Cinthia Manrique Miranda, estudiante de posgrado de la UNAM, que fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril después de ser reportada como desaparecida días antes.

“¡No, no, no, no es un hecho aislado, los feminicidios, son crímenes de Estado!” y “¡No estamos todas, nos faltan ellas!”, fueron algunas de las consignas con las que marcharon a ocho años del feminicidio de Lesvy.