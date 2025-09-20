Frente Comucacional Antifacista se une con marcha en Puebla a actos por las infancias de Palestina

El Frente Comunicacional Antifascista está convocado a una marcha en la ciudad de Puebla, previa al acto cultural que la organización Reflexión Ciudadana llevará a cabo en el zócalo de Puebla para exigir respeto a la integridad de las infancias en Gaza.

En memoria de los miles de niños y niñas de Gaza que han sido asesinados, y por el auxilio urgente de más de un millón de infantes que aún sobreviven pero sufren desplazamiento, hambre, enfermedades y terror, Puebla sumará voces al eco nacional que exige al gobierno de México emitir una condena contundente al genocidio en Palestina y romper relaciones con Israel por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Las y los integrantes del Frente Comunicacional Antifascista llamaron a la sociedad poblana a marchar el próximo domingo 21 de septiembre, a las 11:00 horas, desde el Gallito del Paseo Bravo hasta el zócalo, “para atender el imperativo ético de actuar, para demostrar que el clamor global por la paz tiene alcance en todas las tierras y capacidad de afectar política y económicamente a los poderes que no tomen postura a favor de las víctimas”.

“Desplegaremos la bandera Palestina por las calles de Puebla para respaldar la demanda de que el Estado mexicano actúe, como lo ha hecho en otros momentos de la historia, conforme a los tratados internacionales que ha firmado y reconozca, como recientemente lo ha hecho la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en Gaza se está cometiendo un genocidio, y que en tan sólo dos años, Israel ha matado al menos 65,000 personas palestinas, 19,000 de ellas niños y niñas, y que, de acuerdo con las estimaciones de la relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, podrían ser diez veces más: 680,000 asesinados, siendo 380,000 de ellos niños menores de cinco años”, dio a conocer el Frente en su convocatoria.

Y añadió: “En congruencia con el mensaje a favor de la paz que buscamos extender, esta movilización que convocamos será de carácter pacífico, y llegará al corazón de la ciudad, el zócalo de Puebla, para recibir un acto cultural, organizado por Reflexión Ciudadana, en el que participarán la rapera poblana Deni Valo y la colectiva de canto de la Ciudad de México, La Coraza”.

También puedes leer: Trump espera zanjar el acuerdo sobre Tiktok en llamada con Xi Jinping.