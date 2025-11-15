Llama Armenta a “respetar a terceros” en marcha de hoy convocada por Generación Z

Ante la convocatoria nacional para una marcha este sábado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que su administración garantiza plenamente todas las libertades ciudadanas, incluyendo la libre manifestación, la asociación y la expresión de ideas.

Sin embargo, el mandatario estatal subrayó que estas expresiones deben ejercerse siempre en el marco del respeto a terceros y a los bienes patrimoniales del estado.

Armenta enfatizó que en Puebla, las expresiones de la ciudadanía están no solo permitidas, sino garantizadas dentro del marco de la ley y en un ambiente de respeto mutuo.

En sintonía con la postura federal, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso inquebrantable con la paz, la justicia y el respeto pleno a los derechos ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia, impulsando una estrategia de seguridad que, según la Presidencia, ha arrojado resultados visibles.

Esta estrategia se basa en la coordinación entre los gobiernos federal y estatales y en el fortalecimiento de la confianza entre la sociedad y las instituciones gubernamentales.

Diálogo y unidad nacional

Tanto el gobierno de Puebla como el federal han refrendado su compromiso con una visión de paz y unidad nacional.

Coincidieron en que la respuesta a las causas de la inconformidad debe ser a través de la escucha, el diálogo y la atención directa.

Esta postura busca fortalecer el respeto a los derechos sociales, aumentar la confianza en las instituciones y avanzar en la construcción de un país más justo y seguro.

El llamado es a que las manifestaciones se desarrollen en un ambiente de orden y respeto, garantizando que la voz de la ciudadanía sea escuchada sin alterar la paz social.