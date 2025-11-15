Sábado, noviembre 15, 2025
NoticiasEstado

Llama Armenta a “respetar a terceros” en marcha de hoy convocada por Generación Z

Llama Armenta a
Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Ante la convocatoria nacional para una marcha este sábado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que su administración garantiza plenamente todas las libertades ciudadanas, incluyendo la libre manifestación, la asociación y la expresión de ideas.

Sin embargo, el mandatario estatal subrayó que estas expresiones deben ejercerse siempre en el marco del respeto a terceros y a los bienes patrimoniales del estado.

Armenta enfatizó que en Puebla, las expresiones de la ciudadanía están no solo permitidas, sino garantizadas dentro del marco de la ley y en un ambiente de respeto mutuo.

En sintonía con la postura federal, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso inquebrantable con la paz, la justicia y el respeto pleno a los derechos ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la violencia, impulsando una estrategia de seguridad que, según la Presidencia, ha arrojado resultados visibles.

Esta estrategia se basa en la coordinación entre los gobiernos federal y estatales y en el fortalecimiento de la confianza entre la sociedad y las instituciones gubernamentales.

Diálogo y unidad nacional

Tanto el gobierno de Puebla como el federal han refrendado su compromiso con una visión de paz y unidad nacional.

Coincidieron en que la respuesta a las causas de la inconformidad debe ser a través de la escucha, el diálogo y la atención directa.

Esta postura busca fortalecer el respeto a los derechos sociales, aumentar la confianza en las instituciones y avanzar en la construcción de un país más justo y seguro.

El llamado es a que las manifestaciones se desarrollen en un ambiente de orden y respeto, garantizando que la voz de la ciudadanía sea escuchada sin alterar la paz social.

Temas

Más noticias

Internacional

Gobierno de Trump investigará a Bill Clinton por presuntos vínculos con Epstein

La Jornada -
Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con...
Internacional

Venezuela insta a Trump a evitar una “guerra interminable” como en Afganistán

La Jornada -
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadunidense Donald Trump a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Realizan manifestación en pro del líder comunitario Saúl N.; esperan que sea puesto en libertad este 4 de septiembre con revocación de sentencia en...

Guadalupe de La Luz Degante -
En manifestación pacífica, familiares, abogados, pobladores y activistas se plantaron frente a Palacio de Gobierno de Tlaxcala para expresar que esperan la pronta liberación...

Represión en marcha de jubilados deja varios heridos y detenidos en Argentina

La Jornada -
Decenas de heridos y cinco detenidos fue el saldo de la violenta represión perpetrada por fuerzas de seguridad argentinas contra jubilados y manifestantes que...
00:02:08

La sentencia que obliga al Congreso de Puebla a legislara sobre revocación de mandato crea jurisprudencia a nivel nacional: Mendoza

Efraín Núñez -
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata al Congreso del Estado a legislar sobre revocación de mandato...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025