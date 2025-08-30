Sábado, agosto 30, 2025
Bajo la exigencia de especializar a los Ministerios Públicos, marchan colectivos de desaparecidos en demanda de justicia

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, exigen localización de sus familiares

Isaí Pérez Guarneros

El Colectivo Voz de los Desaparecidos y la Red de Búsqueda realizaron este viernes diversas manifestaciones en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de exigir a las autoridades la localización de sus familiares.

Frente a las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), ubicadas en el bulevar Héroes del 5 de Mayo, integrantes de la Red de Búsqueda colocaron siluetas con los nombres de mujeres desaparecidas en la entidad. En ese espacio, pidieron un acompañamiento cercano por parte de la fiscal Idamis Pastor Betancourt.

“Todos los que estamos aquí llevamos años en esta lucha, mantenemos la esperanza de que la fiscal nos acompañe y no nos deje solos. Queremos que la Fiscalía no nos olvide”, expresaron.

Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, vista por última vez en agosto de 2015, reconoció que el dolor de las familias es indescriptible y exigió un acompañamiento constante de las autoridades para alcanzar justicia.

En este sentido, señaló la necesidad de capacitar y especializar a los Ministerios Públicos, pues en numerosos casos de desaparición las carpetas de investigación presentan deficiencias, errores y falta de integración adecuada, lo que impide que prosperen en su judicialización.

“Que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde. Que se capacite a los Ministerios Públicos para atender a las víctimas y que las carpetas estén bien integradas, de modo que cuando lleguen a los tribunales lo hagan con bases sólidas”, subrayó.

Además, frente a la FGE instalaron un buzón denominado Buzón de Paz, en el que las familias invitaron a la ciudadanía a depositar de forma anónima información que pueda contribuir a la localización de las personas desaparecidas. “Esto representa una ventana de esperanza, una posibilidad de que un anónimo nos entregue un dato para encontrar a nuestros seres queridos”, señalaron.

Durante la jornada, madres y padres buscadores compartieron testimonios sobre el dolor y las enfermedades que padecen tras años de búsqueda infructuosa. Tal es el caso de la madre de Claudia Morales, desaparecida en el Centro Histórico de Puebla el 16 de agosto de 2016, quien relató que su salud se ha visto gravemente afectada por diabetes y pérdida de la visión, lo que le impide continuar en campo.

Denunció además que, desde el inicio, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada demoró la apertura de la investigación y, casi una década después, no existen avances significativos; únicamente se ha establecido que Claudia Morales fue víctima de un “levantón” en pleno centro de la capital poblana.

“Este día no debería existir”: colectivos

De manera paralela, el Colectivo Voz de los Desaparecidos celebró una misa en las inmediaciones de Casa Aguayo, pidiendo por la localización de las personas desaparecidas. Posteriormente, se movilizaron hacia el zócalo de la ciudad para exigir justicia y respuestas de las autoridades.

Al grito de consignas como “¡Presentación con vida y castigo a los culpables!”, familiares de víctimas demandaron investigaciones más sólidas y sanciones contra los responsables.

María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo, recordó el inicio de su búsqueda por su hijo Juan de Dios, desaparecido en Palmar de Bravo hace más de siete años. Relató que en aquel momento convocó a otras familias para exigir justicia en conjunto: acudieron 14, un número que calificó como alentador pero doloroso, pues “nadie tendría que haber desaparecido”.

En ese mismo sentido, familiares coincidieron en que este día no debería existir. Sin embargo, recordaron que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas, lo que obliga a las familias y a la sociedad a no guardar silencio.

Subrayaron que los pocos avances en materia de desapariciones en Puebla han sido resultado de la organización colectiva de familias y ciudadanos.

“La desaparición forzada es un problema sistemático y generalizado en México y en Puebla. Y nos queda claro que solo desde la acción colectiva y la articulación de luchas podremos alcanzar justicia”, afirmaron.

La protesta concluyó en el zócalo del Centro Histórico, donde los colectivos destacaron la solidaridad entre familias y la sociedad en general, unidas en un mismo llamado: encontrar a los desaparecidos.

“Sabemos que nuestras causas pueden ser diversas, pero compartimos la indignación ante la violencia, la impunidad y el olvido”, expresó María Luisa Núñez.

