Marcha contra el gobierno de Cholula no fue ciudadana, atrás estuvo la excandidata del PAN, Roxana Luna: Morena

La marcha fallida contra la inseguridad en San Pedro Cholula no fue ciudadana, sino que la organizó Roxana Luna Porquillo, excandidata del PAN a la presidencia municipal, señaló la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De acuerdo con los dirigentes, la intención de la protesta fue deslegitimar al gobierno de Tonantzin Fernández, actual alcaldesa cholulteca emanada de Morena.

En conferencia de medios, Alfonso Bermúdez, representante; Agustín Guerrero Castillo, delegado; y Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal de Morena, recordaron que Roxana Luna fue la misma que encabezó un plantón ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en 2024 para tratar de revertir el resultado de la elección municipal. Indicaron que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Tonantzin Fernández, por lo que consideraron que ahora se pretende reabrir, por la vía de la protesta, una disputa ya resuelta en las urnas y en los tribunales.

Los dirigentes subrayaron que su partido respeta el derecho a la libre manifestación, pero insistieron en que las movilizaciones deben tener un objetivo claro y no responder solo a intereses políticos o personales. En este sentido, destacaron que la convocatoria a la marcha fue débil y tuvo poca respuesta ciudadana, lo que a su juicio confirma que no hubo un respaldo social amplio a la protesta contra la inseguridad en San Pedro Cholula.

Al referirse al trasfondo electoral, señalaron que algunos actores de oposición “ya están adelantados” porque, aunque falta tiempo, ya se perfila el proceso de 2027. Advirtieron que Morena no permitirá bajo ninguna circunstancia campañas de descalificación contra sus alcaldes y alcaldesas, ni el uso de la inseguridad como herramienta para golpear a los gobiernos municipales del partido.

En otro tema, Agustín Guerrero respondió a las declaraciones de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien calificó al gobernador Alejandro Armenta Mier de autoritario. Señaló que dichos señalamientos resultan incongruentes porque provienen de un partido que busca abrir sus puertas a figuras identificadas con la corrupción del PRI, mientras acusa sin presentar pruebas al mandatario poblano.

El delegado de Morena recordó que el pasado 14 de noviembre, durante su informe de labores, el senador, Néstor Camarillo tendió la mano al gobernador Armenta Mier para trabajar de manera conjunta. Contrapuso este gesto con las críticas de Barrales y sostuvo que quienes incurren en contradicciones son los propios legisladores naranjas, al cambiar de postura según su conveniencia política.

Agustín Guerrero apuntó que, aunque Movimiento Ciudadano presume un crecimiento electoral en Puebla, su fuerza real ronda 9 por ciento de la votación, proporción similar a la del PRI. Agregó que incluso la reciente reunión de diputados de la cuarta circunscripción de MC fue tan reducida que, dijo, “cabe en una selfie”, para ilustrar el tamaño de su estructura política en la entidad.

