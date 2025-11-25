Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasPolítica

Marcha contra el gobierno de Cholula no fue ciudadana, atrás estuvo la excandidata del PAN, Roxana Luna: Morena

Alfonso Bermúdez, Agustín Guerrero y Olga Lucía Romero afirmaron que no permitirán ataques a los gobiernos municipales del partido guinda

Marcha contra el gobierno de Cholula no fue ciudadana, atrás estuvo la excandidata del PAN, Roxana Luna: Morena
Marcha contra el gobierno de Cholula no fue ciudadana, atrás estuvo la excandidata del PAN, Roxana Luna: Morena
Efraín Núñez

La marcha fallida contra la inseguridad en San Pedro Cholula no fue ciudadana, sino que la organizó Roxana Luna Porquillo, excandidata del PAN a la presidencia municipal, señaló la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De acuerdo con los dirigentes, la intención de la protesta fue deslegitimar al gobierno de Tonantzin Fernández, actual alcaldesa cholulteca emanada de Morena.

En conferencia de medios, Alfonso Bermúdez, representante; Agustín Guerrero Castillo, delegado; y Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal de Morena, recordaron que Roxana Luna fue la misma que encabezó un plantón ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en 2024 para tratar de revertir el resultado de la elección municipal. Indicaron que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Tonantzin Fernández, por lo que consideraron que ahora se pretende reabrir, por la vía de la protesta, una disputa ya resuelta en las urnas y en los tribunales.

Los dirigentes subrayaron que su partido respeta el derecho a la libre manifestación, pero insistieron en que las movilizaciones deben tener un objetivo claro y no responder solo a intereses políticos o personales. En este sentido, destacaron que la convocatoria a la marcha fue débil y tuvo poca respuesta ciudadana, lo que a su juicio confirma que no hubo un respaldo social amplio a la protesta contra la inseguridad en San Pedro Cholula.

Al referirse al trasfondo electoral, señalaron que algunos actores de oposición “ya están adelantados” porque, aunque falta tiempo, ya se perfila el proceso de 2027. Advirtieron que Morena no permitirá bajo ninguna circunstancia campañas de descalificación contra sus alcaldes y alcaldesas, ni el uso de la inseguridad como herramienta para golpear a los gobiernos municipales del partido.

En otro tema, Agustín Guerrero respondió a las declaraciones de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien calificó al gobernador Alejandro Armenta Mier de autoritario. Señaló que dichos señalamientos resultan incongruentes porque provienen de un partido que busca abrir sus puertas a figuras identificadas con la corrupción del PRI, mientras acusa sin presentar pruebas al mandatario poblano.

El delegado de Morena recordó que el pasado 14 de noviembre, durante su informe de labores, el senador, Néstor Camarillo tendió la mano al gobernador Armenta Mier para trabajar de manera conjunta. Contrapuso este gesto con las críticas de Barrales y sostuvo que quienes incurren en contradicciones son los propios legisladores naranjas, al cambiar de postura según su conveniencia política.

Agustín Guerrero apuntó que, aunque Movimiento Ciudadano presume un crecimiento electoral en Puebla, su fuerza real ronda 9 por ciento de la votación, proporción similar a la del PRI. Agregó que incluso la reciente reunión de diputados de la cuarta circunscripción de MC fue tan reducida que, dijo, “cabe en una selfie”, para ilustrar el tamaño de su estructura política en la entidad.

Te puede interesar: Le extiendo una mano a Armenta para construir por Puebla, sostiene senador Camarillo en su primer informe

Temas

Más noticias

Nacional

Gobernadoras y gobernadores se adhieren al “Compromiso nacional por el respeto a las mujeres”

La Jornada -
Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las gobernadoras y los gobernadores de...
Ciencia y tecnología

Científico reivindica las funciones ecológicas de gusanos y sanguijuelas

La Jornada -
En la Colección Nacional de Helmintos, que alberga 80 mil 400 ejemplares de gusanos parásitos, no sólo se documenta la biodiversidad de estas especies,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Augura Movimiento Ciudadano que recuperará el Valle de Serdán, Texmelucan y San Pedro Cholula

Efraín Núñez -
En la plenaria de sus legisladores realizada en Puebla, Movimiento Ciudadano (MC) auguró que en 2027 recuperará el valle de Serdán, ganará municipios como...
00:01:48

A Morena se le está cayendo el país a pedazos; han demostrado que son un fracaso: Ángelo Gutiérrez

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángelo Gutiérrez Hernández, afirmó que “a los gobiernos de Morena se les está...

Movimiento Humanista Obradorista realiza asamblea en Tochimilco y llama a fortalecer la 4T

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Tochimilco, Pue. — Este domingo la plaza pública de este municipio resultó sede de una nueva asamblea del Movimiento Nacional Humanista Obradorista. Encuentro al...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025