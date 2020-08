Barbosa advierte que Manzanilla pudo haber “incurrido en otro delito”: la sustracción de documentos

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, cuestionó que el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, tenga en su poder recibos que supuestamente son de carácter oficial, lo cual hace sospechar que los sustrajo cuando dejó la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SG).

La víspera, el representante popular del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), exhibió en twitter un recibo supuestamente oficial, para intentar demostrar su aseveración de que el hoy titular del Poder Ejecutivo y el actual titular de la dependencia responsable de la política interior en la entidad, David Méndez Márquez, conocían el destino que, como secretario de General de Gobierno de la administración interina encabezada por el priista Guillermo Pacheco Pulido, durante el periodo de transición.

La discusión entre el mandatario y el representante popular se enmarca en la denuncia penal que éste tiene en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente haber malversado la “partida secreta”.

La fotografía presentada por Manzanilla Prieto es de un documento supuestamente expedido el 5 de julio de 2019 en el que alguien, no identificado, presuntamente firma por haber recibido un millón 500 mil pesos por el concepto de “Congreso Progresista” (sic). La hoja aparece certificada con el sello de Alina Yasibe Félix Climaco, Notaria Pública 178 del Distrito de Puertos Escondido, Oaxaca.

Cuando un reportero le preguntó hoy en la mañana a Luis Miguel Barbosa Huerta sobre el particular, éste contestó: “No le voy a dar respuesta a los conejos, que comparezca ante la Fiscalía General del Estado porque es un indiciado, que explique en qué gastó los recursos públicos y no entiendo por qué tiene en su poder recibos que, dicen, son oficiales, ¿será que se sustrajo es documentos oficiales que tiene en su poder?, es otro delito, ¿eh?. Yo no voy a entrar en debate con él, él que comparezca ante la fiscalía.