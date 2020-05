Fernando Manzanilla es uno de los golpeadores de la derecha, acusa Luis Miguel Barbosa

El ex secretario de Gobernación de la actual administración estatal, Fernando Manzanilla Prieto, es uno de los “golpeadores de la derecha”, acusó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Al referirse de nueva cuenta a la aprobación de la Ley de Educación, misma que fue respaldada por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el mandatario poblano afirmó que otros golpeadores de la derecha, que han cuestionado la legislación, son la dirigente panista, Genoveva Huerta Villegas y el diputado local, Oswaldo Jiménez López.

“Los conservadores y la derecha tienen sus voceros y gente que miente como regla y como práctica y los que saben hacer solo guerra sucia. Eso hace la presidente del PAN, el diputado, Fernando Manzanilla, un tal Pedro Gómez, ex servidor público con investigación por corrupción, son de la granja de los conejos”, expuso

Respecto a Fernando Manzanilla afirmó que maneja un grupo de bots que atacan a su gobierno, los cuales en su opinión no tienen mayor impacto.

Agregó que entre los voceros de la derecha se encuentra el comunicador Francisco Zea que hizo ataques denigrantes en contra suya.

“Yo ni había tomado en cuenta sus acusaciones. Ayer después de la comida me la leyeron sus acusaciones y dije esto no puede quedarse así y le respondí en una carta publicada en mi cuenta de Twitter. Es de esas personas que ofenden todos los días y no están acostumbrados a que les respondan, es un vocero y queda bien de la derecha”, acotó.