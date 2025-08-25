Quieren descarrilar al caballo que va al frente; es falso que condicione programas sociales a cambio de votos: Herrera

Quieren descarrilar al caballo que va al frente, es falso que condicione programas sociales a cambio de votos, reviró Manuel Herrera Rojas, candidato a la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla.

En entrevista telefónica, Herrera desmintió las acusaciones que lo vinculan con el uso de recursos públicos para influir en la elección interna del PAN. Aseguró que su contrincante, Guadalupe Leal Rodríguez, teme perder la contienda y utiliza falsas denuncias para polarizar a la militancia. El aspirante enfatizó que nunca ha tenido conocimiento ni participación en supuestos programas sociales con fines electorales.

“Estoy concentrado en fortalecer la unidad del partido y en presentar propuestas claras para la militancia”, expresó Herrera.

Consideró que las descalificaciones sólo contribuyen a la desunión y debilitan el proceso democrático en Acción Nacional, por lo que exhortó a los contendientes a priorizar el debate de ideas, alejándose de la confrontación.

El candidato poblano agregó que la verdadera base de su candidatura es la propia militancia, a la cual conoce desde hace más de 25 años por su trabajo constante dentro del blanquiazul, y negó cualquier vínculo con el dirigente estatal, Mario Riestra Piña. Afirmó que las acusaciones pretenden desacreditar su liderazgo y generar incertidumbre entre los afiliados.

Enfatizó que “en 15 días se conocerá la voluntad de quienes forman el partido”, y aseguró que no caerá en provocaciones ni responderá a intentos de desprestigio. “Siempre buscan descarrilar a quien va al frente; inventan historias, pero mi tiempo y energía están enfocados en ganar la elección con propuestas y unidad”, manifestó.

Herrera invitó a quienes aspiran a dirigir Acción Nacional en la capital de Puebla a sumar esfuerzos y construir una campaña basada en contenido programático. Remarcó que el partido debe permanecer unido frente a adversidades, respetando la decisión democrática de la militancia. Reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en el desarrollo del proceso electoral.

Arnulfo Carvajal descarta declinar por Herrera

Por separado, Arnulfo Carvajal, el tercer aspirante a la dirigencia municipal del PAN, descartó que tenga pensado declinar por Manuel Herrera, al tiempo de subrayar que van por los “panistas libres”.

“Vamos a buscar a los militantes para que voten libres. Nosotros somos libres no tenemos atrás a nadie. No voy a declinare por nadie”, expuso.

Confió que por el bien del PAN ojalá no sea cierto que la dirigencia estatal respalde la aspiración de Manuel Herrera.