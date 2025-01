Mano de obra mexicana será relevante en reconstrucción de Los Ángeles: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que cuando se dé la reconstrucción de Los Ángeles —donde parte de la ciudad ha sido prácticamente destruida por los incendios— la mano de obra mexicana será relevante.

“En su momento, cuando se dé el proceso de reconstrucción (de esa ciudad) van a requerir mucha mano de obra, y no hay mejores trabajadores de la construcción que los mexicanos”, señaló en la mañanera de este martes al reivindicar una vez más la importancia de los connacionales a la economía de México, pero sobre todo a la de Estados Unidos.

Descartó que se dé una generalización en la idea de que los migrantes —tanto mexicanos como de otras nacionalidades— “son delincuentes”, pues ese sector realiza grandes aportaciones a la economía de Estados Unidos, y eso se defenderá en la negociaciones con el futuro mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Esta idea de que las personas migrantes son, no estamos de acuerdo, son delincuentes, pues digo, habrá alguna persona que podrá haber delinquido, pero eso no quiere decir que los migrantes no aporten a la economía de Estados Unidos. Eso lo vamos a decir siempre, mantenerlo y cuando estemos en pláticas formales con el gobierno de Estados Unidos, también lo haremos”, remarcó.