Mandos electos en PJF dejarán de sentirse “inmortales”: Lenia Batres

Ciudad de México. Los ministros, magistrados y jueces dejarán de sentirse “seres inmortales” si son electos por el voto popular, como propone la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama en una reunión privada con legisladores electos de la 4T.

En la reunión a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, que se llevó el pasado sábado, señaló que la actual “cultura elitista” entre los abogados se fomenta desde las principales universidades del país, que hace creer que el carácter del juez “es necesariamente contramayoritario” y no está para satisfacer los deseos del pueblo.

Expuso que la cultura elitista que acompaña las clases de derecho crea a jueces que son como una “criatura pura que va a resolver más allá de todo el bien y el mal al que sí están afectos los seres mortales”.

Sin embargo, reconoció que es necesaria la profesionalización de los juzgadores, que cuenten con mucho conocimiento y cultura, “pero no solamente jurídica sino también filosófica, sociológica y un gran conocimiento del ser humano fundamentalmente para resolver estos casos”

“Es horrible, pero cuando uno se sienta con los jueces, los magistrados y los ministros pareciera que esperan adoración, ya cumplieron no sé cuántos niveles (de la carrera judicial) en una jerarquización que no sé quién inventó que hay que rendir pleitesías, no están para servir a nadie hay un convencimiento de que el juez no es un servidor público”, dijo.