El Mando Único Policial ya opera en Puebla como esquema coordinado y no violenta la autonomía municipal: Chedraui

El Mando Único que el gobierno del estado propuso no recorta facultades en materia policial a los municipios de Puebla, sostuvo el alcalde de la capital, José Chedraui Budib, quien aseguró que el esquema ya funciona en la entidad a través de reuniones periódicas entre autoridades estatales, municipales y federales para definir estrategias de seguridad.

“El mando único ya lo tenemos, es un mando único coordinado porque nos reunimos muy seguido para ver todo el tema de seguridad y haremos todo lo que el gobernador nos indique”, afirmó Chedraui al ser interrogado sobre el tema en entrevista. Recalcó que la coordinación con el Ejecutivo estatal se mantendrá para responder a las demandas de protección de la ciudadanía.

La semana anterior, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad del estado, con la finalidad de incorporar de manera formal la figura de Mando Único Policial. El planteamiento estableció que este solo aplicaría cuando un ayuntamiento lo solicite de forma expresa o carezca de elementos propios de policía.

Este domingo, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, señaló que la propuesta no busca vulnerar la autonomía de los ayuntamientos, sino ofrecer un mecanismo para que aquellos municipios que así lo decidan se adhieran al modelo de mando centralizado.

El Mando Único Policial es un modelo de seguridad pública que se ha aplicado de forma intermitente en Puebla desde 2015, cuando el exgobernador Rafael Moreno Valle lo impulsó. Algunas administraciones municipales lo adoptaron, mientras otras optaron por conservar el control directo de sus corporaciones.

El modelo consiste en centralizar las policías municipales y otras corporaciones de seguridad bajo un mando único estatal. Se planteó por primera vez en 2010 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ante la Cámara de Diputados, pero la iniciativa no prosperó. Años después, en 2013, la administración de Enrique Peña Nieto retomó la propuesta sin lograr su aprobación definitiva.

En 2015, tras el linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, Rafael Moreno Valle insistió en unificar las 217 policías municipales del estado. Argumentó que el gobierno estatal debía responder frente a las carencias operativas y de profesionalización que arrastraban los cuerpos de seguridad locales.

Te puede interesar: Armenta envía iniciativa al Congreso del estado para implementar el mando único policial en Puebla