Mañaneras que apanican

Me parece increíble la manera en la que se integran palabras soeces a las formas lingüísticas que se usan cotidianamente, sin tener una idea clara del origen ni mucho menos, el sentido original.

Tal vez las palabras que están más, digamos de “moda” en estos momentos son la izquierda y la derecha, como expresiones que definen una postura y tendencia política. El origen de este significado nada tiene qué ver con el predominio de habilidades, precisión, rapidez o rendimiento que marca una característica biológica y que nos define como diestros o zurdos. Desde el punto de vista político resulta interesante de dónde proviene este significado.

El 28 de agosto de 1789, en Francia, se llevaba a cabo una reunión nacional en la que, representantes populares, definirían las reglas con las que se regirían relaciones entre gobernantes y gobernados. Conocida como Asamblea Constituyente de Francia, se perfilaba la Revolución Francesa, cuyo fin se centraba en el hecho de darle continuidad a la monarquía, es decir, la concentración de poder en una figura individual (monarca o rey), o ponerle fin, a esta forma de gobierno.

En dicha asamblea, se enfrascaron en discusiones acaloradas, apasionadas, encendidas y hasta violentas, dos grupos de personas: quienes apoyaban la persistencia de la Corona (conservadores) y quienes deseaban abolirla (liberales). Así las cosas, los contendientes se ubicaron de acuerdo a sus intereses en la derecha del presídium y a la izquierda.

En la actualidad, los términos “derecha” e “izquierda” en términos políticos no tiene razón de ser, excepto por algunas características que difícilmente se pueden establecer. Por ejemplo, el gobierno actual en México, representado por Andrés Manuel López Obrador es calificado de izquierda, aunque él mismo se autodenomina como cristiano y se apoya en la iniciativa privada para llevar a cabo sus obras de infraestructura. De hecho, aunque tenemos una constitución laica, es decir, independiente de cualquier organización religiosa, resulta particularmente extraño que un político se manifieste como ateo o agnóstico. Al parecer, el país no está preparado para que un gobernante ejerza el poder mencionando abiertamente el escepticismo como modo de pensar.

Por otro lado, nos desenvolvemos en medio de una sociedad tan artificial como hipócrita y el lenguaje es clara muestra de esto. El hecho de que dos partidos políticos antagónicos como el partido revolucionario institucional (pri) y el partido acción nacional (pan) así, con minúsculas, estén actualmente relacionados en una forma particularmente estrecha, más que paradójico, es ridículo; y peor aún, quienes tienen afinidad por el pan, suelen mostrarse como individuos en quienes recae el pensamiento de conservar las ideas y principios del pasado, aparentemente espantados de lo vulgar, lo común y corriente, lo prosaico y lo poco refinado; sin embargo, integran en el vocabulario palabras particularmente groseras que se enmarcan en una ignorancia verdaderamente destacada.

La palabra “mañanero” hace referencia, en el lenguaje más burdo a que, en el trascurso de las noches, la acumulación de orina en la vejiga, ejerza matutinamente una presión en las vesículas seminales que acumulan el semen y eso genera erecciones masculinas que motivan la relación sexual por las mañanas. A esta se le denomina “el mañanero”, término que el comediante Víctor Trujillo popularizó en un programa televisivo que duró de 1994 a 2016. No solamente ignoro el por qué a las conferencias matutinas del presidente López Obrador tienen como apelativo este término particular, sino que me resulta risible el hecho de que la mayor parte de la gente lo utilice, sin imaginar el origen del vocablo.

Por otro lado, el verbo “apanicar” no existe en el idioma español. Es un invento que se le atribuye a uno de los más ignorantes presidentes que haya tenido México. Notable por su pésima ortografía, Vicente Fox Quesada, más allá de su evidente analfabetismo funcional (persona que a pesar de saber leer y escribir nunca ha leído un libro completo), saltó a la fama mundial por una serie de comentarios particularmente grotescos y ridículos. Algunos que recuerdo con puntualidad se generaron cuando en una gira aseguró que, en su administración, el 75% de las familias en México ya tenían una lavadora, pero “no de dos patas o de dos piernas” sino metálica. Otro resbalón memorable se dio cuando el 13 de mayo del año 2005, reconociendo el esfuerzo de los migrantes mexicanos que desde Estados Unidos enviaban a México grandes cantidades de dinero, expresó que nuestros connacionales: “están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer”, declaración tan desafortunada como racista. También inolvidable es su confusión, cuando en el Segundo Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid en 2001, llamó “José Luis Borgues” al escritor argentino Jorge Luis Borges. Representa una herida al lenguaje el que, a todos los niveles, se recurra a la palabra “apanicar” para expresar la generación de pánico o miedo extremo ante una situación que nos afecte y que escapa de nuestro control.

El lenguaje es dinámico y constantemente surgen nuevas palabras que adoptamos con sorprendente facilidad; pero es lamentable el que, el idioma, debiendo de enriquecerse, paradójicamente empobrece a cada momento, por esa terminología que, en ocurrencias fatales, entierra los vocablos que tienen funciones específicas de significados puntuales y que nos pueden permitir expresarnos en la mejor forma. Poco valdrá la recomendación de acercarse a los libros, en un momento en el que las nuevas generaciones, nunca hayan abierto un diccionario. Lo cierto es que somos guardianes del idioma y debemos de cuidarlo. De no hacerlo así, en un periodo muy breve, despertaremos “apanicados, por las mañaneras”.

