Con la mañanera, crea López Obrador nuevo modelo de comunicación en México al priorizar a las audiencias: Jenaro Villamil

Desde 1988 no había llegado a la cúspide del poder un gobierno que no tuviera que deberle al poder mediático su victoria, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, lo cual le permitió crear un nuevo modelo de comunicación en el que se priorizó a las audiencias, afirmó el periodista Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, durante el conversatorio “Revolución de la comunicación en México”.

Sin embargo, admitió que esta coyuntura de comunicar únicamente se dará con Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que “este efecto no volverá a ocurrir porque es producto de muchas circunstancias que se han engarzado” a lo largo de tres campañas electorales hasta llegar a la Presidencia de la República.

“Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de 1997 a 2000, no tuvo la fuerza ni la capacidad y su gran derrota fue comunicacional. No pudo, no quiso. Tampoco se dio con Vicente Fox, que era dicharachero, mucho menos Felipe Calderón”, señaló.

Este sábado, Villamil compartió la mesa con Fernando Sánchez Mejorada, comunicador del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla; la coordinadora de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Edwins García, y, como moderador, el periodista de esta casa editorial Martín Hernández Alcántara.

El conversatorio forma parte de una serie de actividades organizadas por la agrupación “Reflexión Ciudadana” y en el contexto del 33 Aniversario de servicio periodístico ininterrumpido de La Jornada de Oriente.

Ante una abarrotada la Sala Audiovisual del Complejo Cultural Universitaria, Jenaro Villamil destacó que el primer ingrediente de este nuevo modelo de comunicación es que el gobierno no les debía el triunfo ni la victoria a los medios de comunicación.

Por lo tanto, sostuvo era una suerte de la fábula del ciego, “si querías continuar con el éxito electoral no ibas a ir con tus enemigos de hace 12 años”, en alusión a las dos campañas que enfrentó López Obrador antes de llegar al poder.

Dijo que el nuevo modelo de comunicación es el resultado del gobierno de la Cuarta Transformación, que rompe con las estructuras monopólicas de la comunicación, de legitimidad, credibilidad y audiencias.

“El éxito de la mañanera no solo tiene que ver con el mensaje, sino con las audiencias. Si la caída de López Obrador o el modelo de la Cuarta Transformación hubiera sido brutal, también se hubiera caído todo lo que se hace y se dice en esa conferencia matutina”, afirmó.

Además, ponderó que se gobierna desde las mañaneras y es evidente. “Dan mensajes a los funcionarios e involucrados en temas polémicos; es también una conferencia de prensa, hay de todo, desde un colega que va a gestionar cosas hasta quienes creen que siendo muy paleros, zalameros, van a ganarse la confianza del presidente y las audiencias. Hay mucha pluralidad y diversidad. Hay de todo”, resumió.

Por otro lado, Villamil expuso que la nueva forma de comunicar desde la mañanera no ha generado un solo peso como gasto al erario, al no destinar “carretadas de dinero” para vender un mensaje, como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña que destinó 100 mil millones de pesos para publicidad, y acabó con el 16 por ciento de la aceptación de las audiencias.

Incluso, comparó que tan sólo una hora de transmisión en televisión abierta tiene un costo aproximado de 20 millones de pesos diarios.

A partir de 2010, con el salto digital y el uso de redes y comunicación bidireccional, dijo que quedó claro que si construyes una audiencia es lo que va a determinar el éxito de la comunicación y el mensaje.

“A las audiencias no las compras ni las adquieres con recursos públicos o privados; por el contrario, las ganas, si eres coherente, congruente y si encuentras un sector a quien dirigir el mensaje”, afirmó.

Admitió que esta estrategia de las nuevas formas de comunicar, que impuso el gobierno lopezobradorista, no tiene contentos a los medios de comunicación privados, de los que el presidente se convertía en rehén, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Villamil afirmó que estos medios tradicionales “ya no son fundamentales para que el mensaje llegue”, debido a que desde hace años dejó de importarle las audiencias.

Por lo tanto, destacó que la información es poder, pero ya no está en manos de las empresas, sino de actores y comunicadores que responde al poder de las audiencias.

No obstante, el periodista reconoció que con la revolución de la comunicación también vienen las trampas del algoritmo, que no es más que una inteligencia artificial que determina qué información se difunde, inclusive noticias falsas, violencia y basura, generando la infodemia.

Como ejemplo, citó el bombardeo de miedo de versiones no científicas y alteradas sobre la epidemia por Covid-19. Desde versiones rocambolescas y conspirativas de la vacuna, hasta que el virus no existía y que era una estrategia de control de masas.

Por lo tanto, recalcó que hay un “doble filo” y peligrosidad de las redes, con el algoritmo matemático que genera y determina el contenido y las conexiones en las redes sociales.

Con la mañanera, el micrófono y la entrevista dejó de tener un precio

Jenaro Villamil sostuvo que la mañanera vino a revolucionar la forma de comunicarse en México, que creó una crisis en los medios de comunicación convencionales, donde el micrófono, la entrevista, las menciones, los halagos y las críticas dejaron de tener un precio.

Por esta razón, dijo que hay una avalancha de comunicadores que critican al presidente López Obrador, porque en esta estrategia de comunicación de la 4T dejaron de percibir dinero.

Uno de los casos más polémicos, expuso, es la detención y el juicio del exsecretario Genaro García Luna, quien corrompió a los medios de comunicación con una “feria de halagos” a su persona, y que engañó a una sociedad para que se lo tragaran.

“El único funcionario que se atrevió amenazarme de una forma perversa fue García Luna, porque en México había un narcoestado. No lo digo yo ni López Obrador, lo dice la Corte de Brooklyn que también tienen bastante responsabilidad el Estado Norteamericano del engendro que creó, que incluyó a Puebla con el gobierno de Rafael Moreno Valle”, sostuvo.

El servidor público dijo que en México se viven momentos tensos, catárticos y fundacionales.

“Lo importante no es si van a seguir las mañaneras, sino si podemos avanzar y consolidar un modelo de comunicación que ya no dependa de la cleptocracia ni de la mediocracia, telecracia ni de los influencers”, cuestionó.

Concluyó su participación en el conversatorio al señalar que las audiencias ejercen un verdadero poder, que son las que al final de cuentas alimentan la comunicación.

La 4T crea un nuevo Modelo Mexicano de Comunicación

En tanto, el comunicador Fernando Sánchez Mejorada dijo que México vive un momento glorioso, porque están cambiando las formas de hacer televisión y radio, para comunicarse con las audiencias.

Con la ayuda de este gobierno, destacó que se empezó a conformar un modelo mexicano de comunicación, con nuevas formas de comunicarse, pues antes era comercial y la imponía Televisa.

A partir de ahora, añadió “nos preocupamos por las audiencias, desde una perspectiva diversa, pluriétnica, con transparencia y contenidos inteligentes, para crear audiencias críticas”.

Con López Obrador, Sánchez Mejorada comentó que se respetó a cabalidad la libertad de expresión que se ha generado gracias al presidente y que muchos de los gobernadores, no solo de Morena, han entendido que tienen que legitimarse con contenidos y programas que le hablen a la sociedad.

Expuso que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que en el sistema de telecomunicación del estado no quería temas de política sino de sociedad, y a partir de ahí agregó generar noticias que interesen a la población, como eje principal, sin contenidos de religión y priorizando a la cultura.

En ese sentido, afirmó que se está creando un modelo mexicano de comunicación que difícilmente podrá echarse atrás, pues destacó que hay cuatro elementos importantes desde el ejercicio de la mañanera: exige que los gobernantes estén preparados, es un puente entre la sociedad y el gobierno, hay pluralidad, y en los estados además se implementaron mañaneras locales.

“Las mañaneras han democratizado la información, para la sociedad es relevante como los gobernantes en turno están más cerca y adquieren más compromiso”, puntualizó.

Al término, del conversatorio se abrió una sesión de preguntas y respuestas, que se enfocaron a reconocer los avances en la materia, y se entregó diplomas de reconocimiento a los ponentes por parte de la Universidad Autónoma de Puebla.