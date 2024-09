Mamás denuncian desabasto de medicamentos en el HNP y malos tratos del director

Madres de pacientes del Hospital para el Niño Poblano (HNP) denuncian que es frecuente el desabasto de medicamentos, desde los más básicos, como paracetamol, hasta los especializados para el tratamiento de enfermedades como cáncer; además señalan malos tratos por parte de personal de vigilancia y en ocasiones también de personal de salud.

En entrevista con La Jornada de Oriente y pidiendo la gracia del anonimato, comentaron que en todos las áreas del nosocomio han varias carencias, al grado que las enfermeras tienen limitadas las jeringas.

Pero específicamente en oncología, indicaron, hay varios niños a los que los han regresado porque no hay lo disponible para sus quimioterapias o los tienen hospitalizados varios días en espera de que llegue lo necesario para seguir su tratamiento.

“Es muy triste la situación, no nada más para el departamento de oncología, para el departamento de cardio, de nefro, en todos es la misma situación. Las enfermeras nos dicen: es que ahora tenemos que ahorrar hasta en las jeringas, usar lo menos posible de material porque no lo hay. Puede haber retrasos por casetas cerradas o tráfico o accidentes, pero pedimos nosotros que apoye nuestro gobierno, que se pongan la manita en el corazón para que nuestros chiquitos sigan recibiendo su tratamiento en tiempo y forma, que nuestra canasta básica en medicamentos ya no escasee”,