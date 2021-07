Falta de material para trabajar y posible malversación de cuotas sindicales, acusan empleados de Limpia en la capital

Empleados del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) del municipio de Puebla protestaron este domingo en contra del director Salvador Pérez Xilotl debido a que no les otorga material para trabajar y les retira cuotas sindicales sin transparentar su destino.

Al realizar una protesta frente el Palacio Municipal, los inconformes acusaron a la alcalde Claudia Rivera Vivanco de solapar malos tratos y una posible malversación de recursos públicos.

- Anuncio -

Refirieron que pese a que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no ha concluido, no reciben material de protección e incluso en la última entrega de uniformes que ocurrió hace aproximadamente 15 días, solo les fue proporcionado un solo cubreboca, por lo que son ellos los que tienen que comprarlos con sus propios recursos.

Los inconformes destacaron que anteriormente les son otorgadas bolsas jumbo para recolectar los desechos que hay en las calles; sin embargo, apenas les fueron proporcionados empaques de menor tamaño, lo que dificulta su labor.

Ante los reclamos, el coordinador del OOSL refiere que no hay recursos para adquirir más herramientas de trabajo, según comentaron, al tiempo en el que criticaron que este no sale de oficina y no conoce los riesgos a los que se enfrentan quienes trabajan en la vía pública.

- Anuncio -

En cuanto al sindicato, refirieron que los directivos del Organismo aún siguen tomando en cuenta a Salvador Pérez Xilotl como el dirigente del sindicato Ignacio Zaragoza, incluso comentaron que sigue administrando las cuotas sindicales, las cuales oscilan entre los 70 y 80 pesos por trabajador.

Los inconformes refirieron que desconocen el destino de sus aportaciones, pues aunque exigen que se realicen informes para dar a conocer en qué son empleadas, sus peticiones no son atendidas.

En ese sentido, exigieron a la presidenta municipal la realización de una auditoría a las finanzas del OOSL así como que ponga un alto a malos tratos y que se les otorguen las herramientas necesarias para trabajar sin riesgos.

Los empleados se dijeron inconformes de que les sean impuestos dirigentes sindicales y se pronunciaron porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgue la toma de nota a Susana Vidal Romero, quien tras realizar una asamblea de trabajadores en enero de 2020, señaló que resultó electa como la nueva líder de los empleados municipales.

“Los descuentos que se realizan a nuestro salario es en contra de nuestra voluntad, ya que desde el año de 2019 Salvador Martínez Rosales y Salvador Pérez Xilotl han violentado flagrantemente nuestro derecho a no obligarnos a forma parte de un sindicato sino que nos permitan elegir libremente”, comentaron.