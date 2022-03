El maíz es fundamental en la vida de nuestro país y tiende sus raíces hondo en nuestra historia, desde tiempos remotos. Hay evidencias antiquísimas de su domesticación -hace aproximadamente 7 mil años, según muestras recolectadas en el Valle de Tehuacán- y se encuentra relacionado constantemente con la vida de los pueblos mesoamericanos, tanto en lo concerniente a la alimentación, como con la constitución misma de los pueblos. Baste ver la forma en que las poblaciones k’iche’ registraron en su libro más conocido, el Popol Vuj -hay muchos otros entre los que se encuentran “Los Anales de los kaqchikeles”, “El Rabinal Achi”, entre otros-. De hecho, en la primera parte de este texto, la que alude a la creación del cosmos, habla su tercer apartado sobre el tercer intento que realizan las deidades para crear a los hombres, y lo hacen con maíz: “Este es el principio de cuando fue concebido el hombre, de cuando fue buscado también lo que entraría en la carne del hombre. Dijeron, pues, Alom, K’ajolom, Tz’aqol, B’itol, Tepew, Q’ukumatz, estos son sus nombres: ‘Se ha acercado su amanecer se formó la completitud así también se aclaró el que va a alimentar el que va a sustentar los hijos [de mujer] de luz los hijos [de hombre] de luz se aclaró el hombre la humanidad de la superficie de la tierra’. (…) Solamente faltaba poco todavía no estaba manifiesto el sol la luna. De Paxil, la estrella, arriba de Tz’aqol B’itol, de K’ayalá, este es su nombre, vino el elote amarillo, el elote blanco. Estos son los nombres de los animales, los que trajeron la comida: el gato del monte el coyote el chocoyo el cuervo. Los cuatro animales les refirieron la noticio del elote amarillo del elote blanco vinieron desde el interior de Paxil (…) Así, pues, encontraron la comida, así pues, entró en la carne del hombre creado del hombre formado. El agua, pues, se hizo sangre la sangre del hombre. Así entró por medio de Alom K’ajolom, el elote. Así, pues, se alegraron, pues, por el descubrimiento de la hermosa montaña llena de dulzuras, tupida de elotes amarillos, de elotes blancos, tupida también de pataxte, de cacao incontables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos, miel. (…) Entonces, fue molido, pues, el elote amarillo, el elote blanco nueve molidas, pues, hizo Xmukane, la comida entró, con el agua, en la masa, se formaron los brazos la grasa del hombre que iba a ser. Lo hicieron Alom, K’ajolom, Tepew, Q’ukumatz, así son llamados. Así, pues, pusieron en palabras la formación, la creación de nuestras primeras madres de nuestros padres. Solamente de elote amarillo, de elote blanco fue su carne; solamente de comida fueron las piernas, los brazos del hombre”. De esta versión, traducida y publicada por Michela Cráveri para la UNAM y el Centro de Estudios Mayas (2017), podemos darnos cuenta de que esas poblaciones mayas k’iche’, consideraban al maíz como un alimento no sólo importante, sino sagrado. Pero hay que decir que no sólo el maíz, sino como se ve en el texto, otros alimentos más, en especial el cacao, estarían relacionados con la creación de los hombres, con su constitución. Como sea, el maíz es esencial.

Por tanto, vemos imágenes en dinteles, frisos y lápidas; en códices y vasijas; por todo Mesoamérica vamos a encontrar representaciones de deidades que encarnaban al maíz joven, al maíz maduro y muchas otras cuya actividad se relacionaba con la agricultura y, particularmente con el maíz. Destaca Quetzalcóatl en sus numerosas advocaciones y nombres -Kukulkán para los mayas yucatecos, Q’ukumatz para los k’iche’-, siempre cerca del maíz, siempre cerca de la creación de los hombres. Alrededor de ambos, tanto de Quetzalcóatl, como del maíz, se han entretejido narraciones, poesías, pinturas, esculturas y discursos, especialmente políticos. Y, sin embargo, la realidad del maíz y de la tortilla, uno de sus derivados más emblemáticos, se encuentra en uno de sus peores momentos. En efecto, mientras nuestras derechas y pegotes opositores proyectan desde sus débiles posiciones un “golpe audaz” desde el Parlamento Europeo alentando a sus aliados también de derecha, ultraderecha y cuanto mal informado diputado se les sumó -con el trasfondo de la Reforma Energética y con el pretexto de la muerte de nuestros colegas periodistas-; mientras nuestro presidente lanza un discurso desde el hígado para espetarles de manera poco diplomática a los responsables de ese dislate que ya no somos colonia -en eso se equivoca, claro que estamos colonizados, al menos en el pensamiento y la acción, como veremos-; mientras todo eso sucede, nuestro mundo de basura sigue su curso y los intereses más mezquinos medran beneficiándose de la carroña en que nos hemos convertido. En efecto, crecen la industria de las armas, los empresarios de las energías se soban las manos observando la escasez que les hará especular y ganar millones, los empresarios mediáticos venden harta publicidad mientras reportan la desgracia en nuestro país y la desgracia en Ucrania, ambos tintos en sangre, y las empresas que elaboran y venden comida chatarra siguen produciendo porquería que sirva para distraer mente y cuerpo de los efectos devastadores de la vida que nos tocó vivir. Y muy por lo bajo, sin darnos cuenta, hasta aquello que pensamos inocuo, que considerábamos impensable que pudiera ser pervertido -bueno, al menos para mí fue toda una sorpresa- cae también presa de la vileza comercial capitalista que nos rige: el maíz y la tortilla.

Hace unos días, nuestro diario publicó un reportaje de Patricia Gutiérrez Rodríguez que denunciaba que productores, “sobre todo las grandes empresas, ocupan más de 90 aditivos en la masa o nixtamal destinado a la elaboración de tortillas (de maíz o trigo), sin que se conozca el daño que genera a la salud humana. (…) Así se muestra en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002 que se refiere a productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. (…) En la misma hay una lista de 91 aditivos que se pueden ocupar para tortillas o tortillas de trigo integrales, preenvasadas o harina de trigo para preparar tortillas o tortillas integrales, entre estos aparecen el ácido acético glacial, benzoato de sodio, dióxido de titanio, monoestearato de sorbitán polioxietilenado, sorbitol y sulfato de aluminio y sodio”. De lo anterior se desprende que ni siquiera la tortilla se escapa de los vicios que conlleva la producción en masa. Pese a que se ha avanzado con la prohibición de la siembra de maíz transgénico a compañías transnacionales como Monsanto, no se ha controlado la utilización de aditivos y conservadores a tortillas y algunos derivados, como tostadas preenvasadas o masa preparada para la elaboración de tortillas a granel. “Para estos casos, -continúa el reportaje- se autorizaron aditivos como carboximetilcelulosa de sodio, carragenato de calcio, hidroxipropilmetilcelulosa, almidón oxidado, etil maltol metabisulfito de sodio, triestearato de sorbitán polioxietilenado, pirofosfato disódico y tartrazina, por citar algunos”. Una auténtica maravilla. Es decir, las tortillas de las que el mexicano promedio consume 75 kilos al año están repletas de químicos de los que no sabemos todavía las consecuencias de su consumo. Si seguimos con el mito del Popol Vuj, nuestro cuerpo, nuestra carne, metafórica y literalmente, están contaminados. Quizá ahorraremos mucho en electricidad pues brillaremos en la oscuridad de tanta porquería que comemos. Y claro, como en película de Hollywood, una vez que se logre ligar a los diferentes tipos de cáncer de esófago, estómago, colon y demás relacionados con el sistema digestivo con el consumo de alimentos procesados, incluidos la tortilla y sus derivados, sólo entonces nuestros gobiernos harán algo al respecto. Vivo indignado por todo lo que nos rodea y me queda claro que el mundo se encuentra más allá de cualquier redención; de hecho, me he propuesto que mi columna sea un espacio de denuncia de aquello que nos aqueja vía su análisis histórico. Sin embargo, he de decir que este reportaje me indignó quizá más de lo que hubiera imaginado. El asunto es que la tortilla es un alimento que no sólo es básico en nuestra dieta, sino que es todo un emblema en nuestro país al grado de que hasta los más fifís la consumen eventualmente. El problema se extiende a otros derivados del maíz y habría que ver qué tanto la masa para producir tamales se encuentra en las mismas circunstancias; bueno, habría que ver si no es que el maíz con el que se hace el pozol, el tejuino o el guarapo también está repleto de químicos. No, no hay nada que pueda justificar semejante atentado contra las familias mexicanas. El deterioro de nuestra dieta se extiende largo en nuestra historia, desde que los gobiernos emanados de la Revolución eligieron abrir sus puertas a la economía capitalista y sus agresivas prácticas. Es tan abrumadora la cantidad de frentes nefastos que nos rodean, que nos afectan, que ha de ser difícil, acaso imposible, que un gobierno, por más buena voluntad que tenga, pueda controlar. Pero vale preguntarse, ¿lo quieren hacer en verdad? Y mientras, nosotros, las mujeres y los hombres del maíz, estamos condenados a tener la carne podrida de tanta inmundicia.

