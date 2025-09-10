Miércoles, septiembre 10, 2025
Niega magistrada protección a López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón

La magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del TSJ de Puebla, durante Ceremonia conmemorativa al 239 Aniversario del Natalicio del general Nicolás Bravo. Foto: Es Imagen
La magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del TSJ de Puebla, durante Ceremonia conmemorativa al 239 Aniversario del Natalicio del general Nicolás Bravo. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, negó categóricamente las acusaciones sobre una presunta protección al expolítico Javier López Zavala, principal imputado en el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón.

En declaraciones ante medios de comunicación, la magistrada aseguró que el Tribunal actúa con total imparcialidad y apego a derecho en este caso que ha generado amplia indignación nacional.

“No, no, no, para nada. Nosotros estamos actuando con imparcialidad, apegados a derecho”, afirmó Aguilar Díaz al responder directamente a los señalamientos sobre una supuesta dilación en el proceso judicial.

Responsabilidad de los litigantes

La funcionaria judicial deslindó al TSJ de los retrasos registrados en el caso, atribuyéndolos a los litigantes involucrados en el proceso.

“No depende del Tribunal Superior de Justicia, sino más bien son los que se encuentran litigando, que en ese caso es la defensa y el Ministerio Público, los que luego a veces hacen que se retrasen las cosas. No propiamente del Tribunal”, explicó la magistrada.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta presión social y mediática por el esclarecimiento del asesinato de Cecilia Monzón, activista y abogada cuya muerte ha conmocionado al país.

La presidenta del Poder Judicial reiteró el compromiso institucional con la justicia en este y otros casos, enfatizando que la responsabilidad de agilizar el proceso recae en las partes involucradas.

Denuncias de Helena Monzón

En julio pasado, Helena Monzón, hermana y representante legal de la víctima, denunció públicamente al Tribunal Superior de Justicia por no sancionar a la defensa de Javier López Zavala.

Según Helena, los abogados del exfuncionario se ausentaron de una audiencia alegando tener otro compromiso, pese a que el TSJ había advertido el día anterior que la presencia de todas las partes era obligatoria.

Ante los reiterados aplazamientos del proceso, Monzón criticó que no se impusieran multas u otras sanciones a la defensa, a pesar de que su inasistencia constituía un claro incumplimiento de los requerimientos del tribunal.

A través de su cuenta de X, expresó su preocupación y manifestó que teme que el Tribunal haya perdido el control del juicio, lo cual podría poner en riesgo el proceso judicial contra López Zavala.

