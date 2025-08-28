Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasCultura

La creadora teatral Thelma Cuervo conjuga teatro y poesía en Magia, su más reciente libro

Thelma Cuervo presentará “Magia”, obra que une poesía y teatro, en el Centro Tetiem.
Thelma Cuervo presentará “Magia”, obra que une poesía y teatro, en el Centro Tetiem.
Paula Carrizosa

Magia es el nombre del libro más reciente de la actriz, investigadora, profesora, poeta y dramaturga Thelma Cuervo, que se define como una novela corta y autobiográfica, en la que él teatro y la poesía van de la mano. El volumen será presentado en el Centro para las artes Tetiem por su autora, quien es considerada una de las mejores actrices y docentes a nivel nacional, cuya trayectoria le ha valido el reconocimiento del gremio teatral.

Programada para este sábado 30 de agosto a las 13 horas en la sala Samuel Beckett del Centro para las Artes Tetiem – 3 Norte 4248, de la colonia Morelos-, con acceso libre, la presentación del libro estará a cargo de la propia autora, quien estará a cargo de José Carlos Alonso, David Ramírez Vázquez y Jaime Torija Aguilar, además de un performance a cargo de la compañía Huasmole corp.

Thelma Cuervo actualmente forma parte del Cuerpo Académico Interdisciplinariedad: Teatro y Cultura de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Mientras perteneció a la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana fue dirigida por directores como Ludwik Margules, Mercedes de la Cruz, Martín Zapata, Bárbara Sackl, Saúl Meléndez y Enrique Pineda, entre otros, participando en varias ocasiones en la Muestra Nacional de Teatro en Nuevo León.

Cuenta con al menos 14 publicaciones en diferentes libros y revistas, desde cuento hasta ensayo y crítica teatral. Como profesora ha impartido cátedra en las universidades de Sonora, Veracruzana, de las Américas Puebla y la propia BUAP, donde labora actualmente y donde se ha desempeñado, en diferentes periodos, como docente, secretaria de investigación, secretaria académica, coordinadora e investigadora del Cuerpo Académico interdisciplinariedad: teatro y cultura.

Ha publicado textos en las revistas La palabra y el hombre, Semiosis y Tramoya que edita la Universidad Veracruzana; cuenta con tres publicaciones más editadas por la BUAP y una coedición con la Universidad Tolteca y el RIA en los libros Teatro ritual, Estética de las empresas, Filosofía y teatro, Exclusión y Perspectivas colectivas de la educación superior, aparecidos entre 2009 y 2012.

Se suman Formación, visión y perspectivas del teatro, de 2014; Consonancia Teatro y música, de 2015; Transdisciplinariedad en las artes, de 2016; Procesos y productos, del mismo año; Un esfuerzo por entender al sujeto desde la transdisciplinariedad, aparecido en la Revista Arte entre paréntesis de la Universidad de Sonora, en 2018.

Es autora de los libros de dramaturgia Simientes y Dramaturgia en Olvido; de Todas las noches escupo que te amo y Tumba: reflexiones desde la tarima, en los que conjuga poesía y dramaturgia; de los ensayos El espacio trágico, Encuentro: reflexiones arte, educación y pandemia, y Adaptación, procesos y distancia en la formación del artista; así como del libro de poemas Maquetería, entre otros más.

Temas

Más noticias

Internacional

Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

La Jornada -
Ciudad de México. Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense”, no sólo por haber formado...
Nacional

‘Alito’ y secuaces, “porros, autoritarios e hipócritas”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno y diputados del PRI que ayer agredieron físicamente al presidente...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

La Jornada -
Ciudad de México. Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense”, no sólo por haber formado...

‘Alito’ y secuaces, “porros, autoritarios e hipócritas”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno y diputados del PRI que ayer agredieron físicamente al presidente...

Informa Ebrard sobre decreto que suspende importación temporal de calzado terminado

La Jornada -
Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que este jueves se publica en el Diario Oficial de...

Más noticias

00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...
00:03:07

Entre el conocimiento y la curiosidad, locales experimentan el eclipse parcial de Sol en Puebla

Paula Carrizosa -
“Ahora sí ya te entendí”, fue la frase que soltó un hombre de unos 50 años de edad cuando vio proyectada en el suelo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025