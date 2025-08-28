La creadora teatral Thelma Cuervo conjuga teatro y poesía en Magia, su más reciente libro

Magia es el nombre del libro más reciente de la actriz, investigadora, profesora, poeta y dramaturga Thelma Cuervo, que se define como una novela corta y autobiográfica, en la que él teatro y la poesía van de la mano. El volumen será presentado en el Centro para las artes Tetiem por su autora, quien es considerada una de las mejores actrices y docentes a nivel nacional, cuya trayectoria le ha valido el reconocimiento del gremio teatral.

Programada para este sábado 30 de agosto a las 13 horas en la sala Samuel Beckett del Centro para las Artes Tetiem – 3 Norte 4248, de la colonia Morelos-, con acceso libre, la presentación del libro estará a cargo de la propia autora, quien estará a cargo de José Carlos Alonso, David Ramírez Vázquez y Jaime Torija Aguilar, además de un performance a cargo de la compañía Huasmole corp.

Thelma Cuervo actualmente forma parte del Cuerpo Académico Interdisciplinariedad: Teatro y Cultura de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Mientras perteneció a la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana fue dirigida por directores como Ludwik Margules, Mercedes de la Cruz, Martín Zapata, Bárbara Sackl, Saúl Meléndez y Enrique Pineda, entre otros, participando en varias ocasiones en la Muestra Nacional de Teatro en Nuevo León.

Cuenta con al menos 14 publicaciones en diferentes libros y revistas, desde cuento hasta ensayo y crítica teatral. Como profesora ha impartido cátedra en las universidades de Sonora, Veracruzana, de las Américas Puebla y la propia BUAP, donde labora actualmente y donde se ha desempeñado, en diferentes periodos, como docente, secretaria de investigación, secretaria académica, coordinadora e investigadora del Cuerpo Académico interdisciplinariedad: teatro y cultura.

Ha publicado textos en las revistas La palabra y el hombre, Semiosis y Tramoya que edita la Universidad Veracruzana; cuenta con tres publicaciones más editadas por la BUAP y una coedición con la Universidad Tolteca y el RIA en los libros Teatro ritual, Estética de las empresas, Filosofía y teatro, Exclusión y Perspectivas colectivas de la educación superior, aparecidos entre 2009 y 2012.

Se suman Formación, visión y perspectivas del teatro, de 2014; Consonancia Teatro y música, de 2015; Transdisciplinariedad en las artes, de 2016; Procesos y productos, del mismo año; Un esfuerzo por entender al sujeto desde la transdisciplinariedad, aparecido en la Revista Arte entre paréntesis de la Universidad de Sonora, en 2018.

Es autora de los libros de dramaturgia Simientes y Dramaturgia en Olvido; de Todas las noches escupo que te amo y Tumba: reflexiones desde la tarima, en los que conjuga poesía y dramaturgia; de los ensayos El espacio trágico, Encuentro: reflexiones arte, educación y pandemia, y Adaptación, procesos y distancia en la formación del artista; así como del libro de poemas Maquetería, entre otros más.