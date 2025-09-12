Viernes, septiembre 12, 2025
Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la Corde de esta región

Sostienen que no hay ninguna justificación para desaparecerla

Docentes protestan frente a la CORDE Zacatlán para exigir su permanencia como oficina regional
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Alrededor de 80 docentes tomaron la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde), de la Secretaría de Educación Pública, en Zacatlán, en rechazo a su extinción y al traslado de trámites a Huauchinango y Cuautempan.  

Los inconformes argumentaron que la medida afecta directamente a poco más de 2 mil 500 trabajadores de la educación que laboran en municipios como Hermenegildo Galeana, Ahuacatlán, Amixtlán, Tepango de Rodríguez, Tlapacoya, Camocuautla, Coatepec y Tepetzintla, así como a padres de familia  que tienen que hacer trámites. 

El movimiento de protesta comenzó a conformarse la noche del pasado martes, tras la notificación verbal por parte de la delegada de la Corde 19 sobre la extinción de esa oficina, en cumplimiento de un decreto emitido el 25 de agosto.  

Sin embargo, docentes y representantes decidieron tomar las instalaciones alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles, por no haber recibido explicación formal ni documentación oficial que justifique la decisión. 

“Lo que nos parece irracional es que no hay un solo sustento, una causa que nos indique por qué la extinción de la Corde 19”, declaró a medios regionales Zeferino Rojas Hernández, supervisor de la Zona Centro Zacatlán. 

La inconformidad radica en que la autoridad educativa no convocó a un diálogo transparente ni tampoco entregó previamente argumento válido para modificar la estructura administrativa.  

De acuerdo con los afectados, nadie ha podido precisar de qué manera se tomó la decisión ni cuáles serán las consecuencias inmediatas para la operación escolar. 

Los docentes subrayaron que la oficina de Zacatlán cuenta con edificio propio, recursos humanos capacitados y cercanía con los usuarios, lo que agiliza la gestión educativa para los municipios serranos. 

La falta de consulta también afecta a los padres de familia y a la ciudadanía, pues el acceso a los servicios educativos se vuelve más restrictivo en una región caracterizada por sus condiciones geográficas complejas. 

Los docentes externaron su disposición al diálogo y exigieron que la Corde Zacatlán permanezca como subsede de apoyo, para evitar la sobrecarga administrativa y los desplazamientos ineficientes.  

Señalaron que la medida tomada desde las oficinas centrales carece de conocimiento de las realidades locales y vulnera el derecho a una gestión educativa cercana y eficiente. “Nos pronunciamos a que se ratifique y que la Corde de Zacatlán, sea el número que sea, siga funcionando”, enfatizó Rojas Hernández al insistir en la necesidad de mantener la atención regionalizada. 

Quienes la tomaron adviertieron que la protesta continuará hasta conseguir una respuesta favorable y, de no obtenerla, están dispuestos a trasladar la movilización a la ciudad de Puebla durante la visita de este día de la presidenta Claudia Sheinbaum.  

Maestros toman instalaciones de la SEP en Zacatlán para evitar que cierren la CORDE de esta región

