Lunes, septiembre 15, 2025
NoticiasEducación

Maestros insisten ante Sheinbaum y SEP mantener la Corde Zacatlán

El miércoles se reunirán con Manuel Viveros, secretario de Educación en Puebla

Maestros ocupan la Corde Zacatlán a la espera de respuestas y diálogo con la SEP Puebla
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Maestros de la Sierra Norte de Puebla mantienen tomado el edificio de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) 19 en Zacatlán. Sostendrán el paro mientras se lleva a cabo una reunión con el secretario de Educación de Puebla, Manuel Viveros Narciso, programada para el próximo miércoles, en la que expondrán la urgencia de no trasladar los servicios a otros municipios. Los docentes insisten en que la decisión de cerrar las oficinas genera afectaciones directas al magisterio, padres, madres y alumnos por los tiempos y costos de traslado para trámites esenciales.

Durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Puebla el viernes pasado, maestros entregaron de manera directa una petición formal para mantener la Corde en Zacatlán. El oficio fue presentado también al gobernador Alejandro Armenta, quien ofreció a los profesores mantener comunicación directa. De igual manera, expusieron sus demandas ante la senadora Liz Sánchez y el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado, para que reconsideren la medida.

María Pérez García, secretaria general de la delegación D-II-45, señaló a La Jornada de Oriente: “Lo que buscamos es que se analicen las afectaciones económicas y de tiempo. Un padre de Tepango invierte seis horas para trámites que antes requerían solo dos. Esto representa una mala inversión para las familias”.

La creación de las coordinaciones fue, históricamente, una estrategia para acercar trámites administrativos y servicios educativos a todo el estado. El cierre en Zacatlán implica que el proceso de obtención de duplicados de certificados, entrega de uniformes, recepción de libros y capacitación de directivos ahora requiere desplazamientos a Cuautempan, con un aumento significativo de tiempo y gasto por familia, añadió.

Sostuvo que el edificio seguirá tomado hasta que se garantice la permanencia de la CORDE 19 en el municipio e insistió en que la desaparición del servicio complica la educación básica y compromete derechos adquiridos por la región.

“No es un acto de rebeldía; es exigir justicia y respeto a nuestras comunidades”, expuso Pérez García, quien abundó que padres de familia se han acercado para respaldar la movilización para que los trámites continúen disponibles en Zacatlán.

Pérez García agregó que el traslado de la operación a Huauchinango, Xicotepec y Cuautempan representa retrocesos graves y afectaciones estructurales para la educación de la Sierra Norte. Subrayó que el objetivo es que la Secretaría de Educación Pública valore las consecuencias y actúe bajo la legislación vigente.

Los maestros han señalado que la eliminación de la Corde viola los derechos de pueblos originarios por no ser consultados, como establece la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La inconformidad estalló el martes por la afectación a docentes de Zacatlán, Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán, Tlapacoya, Amixtlán, Camocuautla, Coatepec, Tepango, Ahuacatlán y Tepetzintla.

