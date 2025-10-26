Domingo, octubre 26, 2025
Bloquean la vía Atlixcáyotl para exigir la localización de la maestra Yessica Portillo, desaparecida desde el 23 de octubre

Miguel A. Domínguez

Atlixco, Pue.— Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Yessica Portillo, maestra de telesecundaria desaparecida desde 23 de octubre, bloquearon este domingo la vía Atlixcáyotl para exigir a las autoridades acelerar su búsqueda.​

La docente tomó un autobús con destino a Puebla desde la terminal de Atlixco en la fecha mencionada. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella y su paradero sigue siendo un misterio.​

Yessica Portillo labora en la Telesecundaria Rafael Moreno Valle, ubicada en la junta auxiliar de La Magdalena Axocopan, a 30 minutos de la cabecera local. Habitantes de la comunidad aseguran que la maestra era muy querida por su entrega y compromiso con los alumnos.​

Durante el bloqueo los manifestantes portaron cartulinas con mensajes de apoyo y exigieron a la Fiscalía General del Estado redoblar los esfuerzos para dar con su paradero. La dependencia ya emitió una ficha de búsqueda que se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde el caso se volvió viral en las últimas horas.​

El tránsito vehicular en la vía Atlixcáyotl permanece afectado mientras los inconformes exigen justicia y la localización inmediata de la docente.

