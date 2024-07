Maduro gana la elección en Venezuela con 51.2% de los votos

Caracas. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, triunfó y logró un tercera mandato en las elecciones presidenciales de ayer, al obtener 51.2 por ciento de los votos, por 44.2 del opositor Edmundo González, anunció hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE), escrutados 80 por ciento de los sufragios. Aseveró que se trata de una tendencia contundente e irreversible y puntualizó que la participación fue de 51 por ciento.

Elvis Amoroso, titular del CNE, denunció en los primeros minutos de este lunes que el sistema de transmisión de datos fue blanco de una agresión , que pidió investigar a la fiscalía.

La opositora María Corina Machado, al desconocer los datos oficiales, proclamó a González presidente electo y sin aportar pruebas aseguró que el candidato de la alianza Plataforma Unitaria ganó con 70 por ciento de los sufragios, y Maduro obtuvo 30 por ciento, de acuerdo con más de 40 por ciento de las actas que tienen en su poder. Agregó que ganaron en todos los estados .

En un discurso mucho más breve, González señaló: nuestro mensaje de reconciliación y paz sigue vigente. Nuestra lucha continúa. No descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada .

Desde Tokio, el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, declaró: tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano , mientras el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseveró, sin pruebas, que la elección fue fraudulenta , y el gobierno peruano, encabezado por la presidenta de facto, Dina Boluarte, anunció que no reconocerá el triunfo de Maduro y llamó a consultas a su embajador en Caracas.

También puedes leer: Comparten en redes video falso de Harris; crece alarma por IA en política

Antes de que se dieran a conocerlos resultados, el ultraderechista Javier Milei manifestó en su cuenta de X que Argentina no reconocerá un gobierno liderado por Maduro, al sostener que los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición .

Su par chileno, Gabriel Boric, sentenció que las cifras del CNE son difíciles de creer , y amenazó: no reconoceremos resultados que no sean verificables .

Maduro, quien está al frente del gobierno desde hace 11 años, tras ganar la presidencia en comicios celebrados luego del fallecimiento de Hugo Chávez, expuso ante una multitud congregada frente al Palacio de Miraflores que el resultado es “el triunfo de la dignidad del pueblo de Venezuela. ¡No pudieron con las sanciones. No pudieron con las amenazas. No podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela El facismo en la tierra de Bolívar y Chávez no pasará ni hoy ni nunca!

Felicitación de Raúl Castro

El ex presidente cubano Raúl Castro llamó por teléfono a Maduro para felicitarlo.

Tras recordar que ayer se conmemoró el 70 aniversario del natalicio de Chávez, arengó: es tu triunfo, que viva Chávez .

Pidió respeto a la voluntad popular , y subrayó que no es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la república al destacar que hay que ver qué país del mundo después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, convoca a elecciones .

Se refirió a que en todas las redes sociales hubo una campaña para favorecer a demonios y demonias y, al igual que el CNE, denunció un “hackeo masivo” al sistema de transmisión de datos, porque los demonios no querían que se divulgaran los resultados oficiales que le dieron la victoria.

Sostuvo, sin precisar: ya sabemos de qué país viene ese hackeo.

Al aludir a las denuncias de fraude que la oposición formuló incluso antes de la jornada comicial, declaró: no es la primera vez que denuncia fraude, esta película ya le he visto varias veces. Es la extrema derecha. Trataron de impedir que se divulgara el resultado , pero no vamos a permitir una espiral de violencia .

Al replicar al mandatario argentino manifestó: “A Milei le digo no me aguantas un round, bicho cobarde. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje y no al fascismo… Cómo se puede tomar en serio a un fascista que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina”.

Maduro se jugaba su relección y la continuidad de un proyecto político que inició hace 25 años Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Antes de conocerse los resultados, el canciller Yván Gil posteó un comunicado del gobierno: Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros .

Aseguró que funcionarios de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana, junto con un grupo de sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar gobiernos en América Latina, como los ex presidentes (colombiano) Iván Duque, (argentino) Mauricio Macri, (colombiano) Andrés Pastrana, (costarricense) Óscar Arias, así como los senadores estadunidenses republicanos Marco Rubio y Rick Scott pretenden desvirtuar lo que se ha expresado este domingo en paz y con espíritu cívico en nuestro país, que no es otra cosa que el ejercicio del derecho del pueblo a elegir

En alusión al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente legítimo y tuvo el reconocimiento de Estados Unidos y sus aliados, el gobierno venezolano alertó: “los mismos que reconocieron a un títere en 2019 pretenden imponerlo hoy en 2024.

Esta miserable y desesperada operación está destinada al fracaso porque Venezuela es un país libre y soberano y jamás aceptará imposiciones ni chantajes, y menos de instancias extranjeras sin moral y legalidad para agredir nuestros derechos y a nuestro pueblo , aseveró.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, dijo que se vivió una jornada electoral en perfecto orden, en perfecta paz . El ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, desestimó los incidentes resaltando que fueron minúsculos y no afectaron el desarrollo de la elección.

Te podría interesar: ‘Turismofobia’ arrecia en España