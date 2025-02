“Madurando ando” (más o menos)

Uno se encuentra con comedias anodinas a cada rato. No es el caso de la canadiense Mi yo del futuro (My old ass; 2024), de Megan Park, que puede verse por Amazon Prime. Yo me interesé en la película tras de que Maisy Stella, su protagonista, obtuviera el Critics Choice Award como mejor intérprete joven, por su trabajo en ella. Tiene que ver con la vivaz Elliott (Stella), quien a punto de marcharse a la uni a estudiar, se permite antes un buen viaje celebratorio con hongos alucinógenos. El resultado es, ni más ni menos, que frente a ella se materializa su propio yo (Aubrey Plaza), pero ya de 39 años. Y claro, su ella misma adulta le da a Elliott todos los consejos que puede, siendo el principal este: evita a toda costa a alguien llamado Chad. Pero, ¿saben? Por más que se resiste, Elliott se enamora de un tal Chad (Percy Hynes White), pocos días después de conocerlo. Mi yo del futuro es en verdad muy disfrutable; está muy bien escrita, contada y actuada, con Maisy Stella en efecto sobresaliente. No es, por fortuna, una comedia de enredos locochona, sino una romántica, que además se da tiempo, con agudeza, para apuntes relativos al valor de la familia, a la identidad que forjas con el lugar en el que creces, y al vínculo omnipresente con tus raíces. Si bien su título no auguraba mucho (tampoco el título original), Mi yo del futuro más que aprueba como una gratísima, muy recomendable sorpresa.

Y bien, a cintas como la anterior se las etiqueta de coming-of-age; es decir, relativas a un proceso de maduración, frecuentemente sinuoso. Se han producido muchas en los últimos años, no siempre meritorias. Aquí les ofrezco tres muy destacadas, tan memorables, agudas e inteligentes como Mi yo del futuro, que también me resultaron muy deleitosas. Y ojo: al igual que ésta, las tres dirigidas por mujeres, confirmando que atravesamos una época en la que son ellas quienes con más precisión y hondura ven e interpretan relaciones y mundo. Empiezo por Si supieras (The half of it; 2020), de Alice Wu. En ella, Ellie (Leah Lewis), una estudiante callada, solitaria y brillante, es “contratada” por uno de sus compañeros para escribirle cartas de amor anónimas a la joven de la que está enamorado. Necesitada de dinero, Ellie acepta; y en el transcurso, ella y su “cliente” se hacen amigos. Todo bien, de no ser por el hecho de que Ellie también se enamora(!) de Aster (Alexxis Lemire), la chica rompecorazones, cuyo hermosísimo rostro es –al menos para mí– la cereza de esta sensible cinta, pasmosamente actuada por Lewis. Muy, muy disfrutable.

También puedes leer: Para cerrar lo relativo a la tía Emilia

La noche de las nerds (Booksmart; 2019), de Olivia Wilde. Amy (Kaitlyn Dever) y Molly (Beanie Feldstein) –amigas del alma que quieren asegurarse el acceso a las mejores universidades del país– invierten todo su tiempo en estudiar, mientras sus compañeros lo gastan en diarias fiestas épicas. Pero justo un día antes de graduarse, las chicas descubren que los irresponsables “fiesteros” también pudieron entrar a Yale, Harvard y otros colleges de alto nivel. En consecuencia, Amy y Molly toman una decisión cambia-historias: las 24 horas siguientes harán cuanto sea necesario para conseguirse toda la diversión que no tuvieron durante sus cuatro años de “mataditas”. Película ocurrente, aguda, vertiginosa, sin clichés; una de las mejores comedias sobre high-schoolers de al menos la última década.

Mi vida a los 17 (The Edge of seventeen; 2016), de Kelly Fremon Craig. Una muy buena, aguda comedia, sobre Nadine (actuada a la perfección por la extraordinaria Hailee Steinfeld), la rebelde adolescente solitaria a quien el mundo golpea aún más cuando su única amiga se hace novia de su carismático y popular hermano mayor, con quien Nadine tiene una mala relación. No una película más sobre chamacos “en la edad de la punzada”, sino una honesta mirada a los avatares de esta etapa y hacerte consciente de ellos…o morir en el intento. Su tagline lo expresa perfecto: Sólo se es joven una vez (¿terminó ya?). Pero claro, al final está siempre la amistad de alguien, para imponerse y cambiar el rumbo…

Te podría interesar: “Los críticos de cine son raros…”