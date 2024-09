Nuevamente se manifiestan madres de pacientes con diabetes; acusan que IMSS no ha dado tratamiento alternativo

Madres de pacientes con diabetes tipo 1 denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha estado ofreciendo tratamiento sustituto a quienes padecen esta enfermedad crónico-degenerativa, pese al desabasto de tres meses de insulina lispro.

La mañana de este martes se manifestaron por segunda ocasión frente al hospital de La Margarita, donde reiteraron su molestia con la falta del medicamento porque se pone en riesgo la vida de sus familiares.

La semana pasada, el IMSS afirmó que se han estado ofreciendo tratamientos alternativos a las personas que requieren de la insulina mencionada. Sin embargo, las mamás rechazaron que eso fuera cierto y refirieron que ha estado comprando la insulina por su cuenta.

Además, insisten en que es mentira que el laboratorio Lilly no la esté produciendo, pues establecieron contacto con este y no les reportó falla alguna.

“No han dado nada, no ha habido alternativa. Nos van a dar lispro o de la otra, que es la misma, nada más cambia de laboratorio, pero de que nos dieran alternativa, no”, aseveró Sandra Díaz, una de las mamás que formó parte de la comitiva que la mañana de este martes diálogo con autoridades del IMSS.

En ese encuentro, los representantes del Instituto les indicaron que podría ser en el próximo mes cuando se regularice el abasto de insulina lispro o de otra igual suministrada por un fabricante distinto a Lilly.

Graciela Lezama Palafox, otra de las mamás inconformes mencionó que podrían ser hasta 100 menores de edad, incluyendo recién nacidos, los afectados por la falta de insulina.

“La ocupan nuestros hijos en la mañana, la tarde y la noche, y si sus niveles llegan a subir, tenemos que inyectarles una o dos dosis, dependiendo de los niveles. Entonces, hemos venido constantemente para que nos entreguen la insulina y son solo negativas por parte del hospital”.

De hecho, hoy les informaron que solo tenían disponibles 10 ampolletas, evidentemente insuficientes para todos los que la requieren y que no son únicamente menores de edad.

Abundó que incluso el personal del hospital juega con esta situación, pues han llegado a pedirles a las mamás que mediante un “volado” se decida a quienes se les entrega la insulina.

Recordó que adquirirla por su cuenta les representa un desembolso superior a los mil pesos y este gasto se suma al pago de especialistas que atienden a sus hijos porque los del nosocomio, señalan, no les dan la atención adecuada.

“Que nos digan qué salario va a sostener esto. La nutrióloga de acá, con solo cartoncitos nos dicen: que no coman esto, que no coman el otro; pero no hay un conteo de carbohidratos por parte de la nutrióloga. Si hay chicos que no aceptan está condición, hay que pagar, necesitan psicólogo, a mi hija lo único que le mandaron fue pintar mantras. Hay psiquiatras, el psiquiatra lo único que es: ay, pues tómate sertralina y punto. Hay papás que tenemos que pagar psiquiatras particulares, ahora el ejercicio es indispensable, mi hija va al gimnasio, tampoco es barato, pero es la única forma”.